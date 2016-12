Jaaroverzicht. Deze artikels uit Antwerpen werden het meest gelezen in 2016

Antwerpen - Welke verhalen uit de regio hebben u het meest beroerd het voorbije jaar. Hieronder vindt u de 10 artikels uit Antwerpen stad en rand die het meest werden aangeklikt op GVA.be.

Anne-Myrthe (12) herenigd met ouders: Steun van iedereen hield ons overeind

Bijna een week was ze vermist, de 12-jarige Anne-Myrthe. In en rond Ekeren werd er met de grote middelen gezocht naar het meisje en deed haar vader wanhopige oproepen via Facebook. Gelukkig werd ze in goede gezondheid teruggevonden. Lees meer.

Triatlete op Facebook na aanval: Waarom kunnen we elkaar niet met liefde overvallen in plaats van met geweld?

De Antwerpse triatlete Sofie Goos (36) werd in mei neergestoken in Park Spoor Noord in Antwerpen. Goos ging zelf nog achter haar aanvaller aan maar tevergeefs. De man kon even later wel opgepakt worden in de buurt van de Ankerrui. Lees meer.

Motorclub begeleidt gepest meisje naar schoolpoort

Bikers in leren jekkers begeleidden een meisje van 16 dat gepest werd naar de schoolpoort. Orthodox is het niet. De schooldirectie en de politie waren niet opgezet met de actie van Templars Against Child Abuse (Taca), maar volgens de moeder van het meisje had het initiatief wel een positief effect. Lees meer.

Zoon (23) van rallypiloot komt samen met vriend om bij zware crash in Rupeltunnel

Twee twintigers uit regio Mechelen lieten het leven bij een horrorcrash op de A12 in Boom. Een van hen was de 23-jarige zoon van rallypiloot Pascal Feryn uit Kapelle-op-den-Bos, het andere slachtoffer kwam uit Willebroek. Lees meer.

“Agent boeide me en probeerde mijn oog uit te trekken”

De 22-jarige Abdelilah Arbi en zijn vrienden waren niet te spreken over een politieoptreden in juni. De jongeman raakte gewond. Abdel heeft een aangeboren syndroom waardoor zijn ogen enigszins uitpuilen. “De agent stak zijn vingers in mijn oog en probeerde het eruit te trekken”, verklaarde hij. Lees meer.

Spectaculair videobeeld van ontploffing bij Indaver

Bij afvalverwerkingsbedrijf Indaver in de Antwerpse haven deed zich in februari een zware explosie voor. Een Nederlandse automobilist maakte een spectaculair beeld van de ontploffing. Na een lichtschok volgde een grote rookwolk, die de volgende uren over zowat heel Antwerpen te zien was.

Officieel: lichaam vermiste Didier (25) teruggevonden, geen kwaad opzet

Didier Bartholomeus verdween in september na zijn eigen verjaardagsfeest in discotheek The Villa aan de Limbastraat op het Eilandje in Antwerpen. Zijn lichaam werd aangetroffen aan de Zuidkaai in Merksem. Uit de autopsie bleek dat er geen kwaad opzet gemoeid was met zijn verdwijning. Lees meer.

Dewinter over luxueuze wagens op Marokkaans huwelijk: ”Blijkbaar is het stadsbestuur niet de baas in Antwerpen”

De opvallende trouwstoet met Rolls Royces, Bentleys en Lamborghini’s in Antwerpen-Noord was in november onderwerp van gesprek in Antwerpen. Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter verweet het Antwerpse stadsbestuur en de Antwerpse politie dat ze niet hebben opgetreden tegen de opzichtige stoet. Lees meer.

Antwerpen krijgt overdekte ‘food market’ aan Groenplaats

Het nieuws dat er een overdekte markthal komt in het voormalige postkantoor aan de Groenplaats kon in juni op veel belangstelling rekenen. Midden oktober opende Mercado voor het grote publiek. De markthal heeft dertien foodstands, een wijn-, koffie- en cocktailbar, één hoofdbar, een bloemenstand en een shop.

16-jarig meisje is zwanger van Antwerpse advocaat (41)

Een Antwerpse advocaat van 41 jaar stond terecht omdat hij al twee jaar een relatie heeft met de 16-jarige A. Ze zou ook zwanger zijn van hem. Het meisje bleef erbij dat het echte liefde is, maar juridisch gezien gaat het om verkrachting. Lees meer.