Kapellen opgeschrikt door drieste ramkraak: “Hun auto zat zo vol dat er een luidspreker uit viel”

Kapellen / Putte-Kapellen - Er lijkt een bende actief die het gemunt heeft op de peperdure audioapparatuur van Bang & Olufsen (B&O). Voor de tweede keer deze maand gebruikten onbekenden grof geweld om binnen te geraken in een winkel die uitsluitend materiaal van het Deense merk verkoopt. Met succes: ook nu gingen ze aan de haal met tienduizenden euro’s aan spullen.

De drieste ramkraak, dinsdagochtend in de vroege uurtjes, was hét gespreksonderwerp in Kapellen. Verschillende getuigen hadden gehoord en gezien wat er was gebeurd. Niet verwonderlijk: na de de ...