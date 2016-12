Tiener gaat overkop met tractor en verkeert in levensgevaar

Een 17-jarige jongen is dinsdag zwaargewond geraakt bij een ongeval met een tractor in de Luikse gemeente Blieberg (Plombières). Dat meldt het Luikse parket afdeling Verviers. Het slachtoffer is in levensgevaar, aldus de substituut van het Luikse parket.

“Twee jongeren zaten in de tractor”, aldus de substituut. “Om een nog onbekende reden is het landbouwvoertuig overkop gegaan. Daarbij is een van de twee jongeren onder het voertuig terechtgekomen.” Het slachtoffer werd met een helikopter overgebracht naar een ziekenhuis.

Een expert is ter plaatse gekomen om de nodige vaststellingen te doen. “De jongeman had de toelating van de eigenaar om met de tractor te rijden”, aldus nog het parket. “Het onderzoek moet uitwijzen of de jongeman die achter het stuur zat een rijbewijs had.”