“Ik eet geen ijs, want ik ben hetero”

?? hello & here's the full richard hammond 'ice creams are gay' piece and yeah, it's awful pic.twitter.com/JhDisRsc1Q

Richard Hammond krijgt bakken vol kritiek over zich heen na een uitspraak over ijsjes en homoseksuelen. De Britse Grand Tour en Top Gear presentator zijn woorden schoten bij heel wat mensen in het verkeerde keelgat.

The Grand Tour is een Britse televisieserie over auto’s. Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May presenteren de show, net zoals ze dat ook doen in de populaire serie Top Gear. Tijdens de episode “Happy Finnish Christmas”, de zesde aflevering van het eerste seizoen van de Grand Tour-reeks, liep het mis.

Tijdens een live interview, wees Clarkson naar een beeld van het interieur van een Rolls Royce. De 56-jarige presentator voegde er met een glimlach aan toe dat “het enige probleem ermee is dat je daarin geen chocolade magnum kan eten.”

IJsjes voor volwassen mannen teken van homoseksualiteit

Hammond (47), antwoordde daarop iets wat hem niet in dank werd afgenomen: “Dat is oké, ik eet geen ijsjes. Dat heeft iets te maken met heteroseksueel te zijn.” Clarkson en May waren uit hun lood geslagen toen ze dat hoorden, maar het publiek in de studio lachte en applaudisseerde.

“Waarom klappen jullie voor hem?” reageerde Clarkson daarop, duidelijk gechoqueerd, “En wat bedoel jij daarmee? Dat alle kinderen homo’s zijn?” Waarop Hammond verder ging met: “IJsjes zijn een beetje, je weet wel... Er is niets mis mee ofzo, maar een volwassen man die ijs eet... Het is de manier, eerder dan het eten...”

Clarkson vond het duidelijk een belachelijk statement. “Toch heb ik gelijk”, zei Hammond, “Ik kan niet geloven dat je dat niet ziet. Het is zo duidelijk.”

“Een stereotype dat niet eens bestaat”

Een woordvoerder uit de LGBT-gemeenschap, Peter Tatchell, zegt het zo: “Wat een perverse wereld is dit als een onschuldig pleziertje zoals ijsjes eten een toespeling moet maken op homoseksualiteit. Niet zomaar een toespeling, want Hammond laat het als iets “vreemds” klinken, als iets onnatuurlijks. Niet alleen homoseksualiteit, maar ook ijsjes eten. Belachelijk. Het publiek dat dan nog eens applaudisseert maakt het alleen maar erger. Dat bewijst dat er nog veel werk aan de winkel is om het taboe rond homoseksualiteit te doorbreken.”

Ook Twitter liet het onderwerp niet onbesproken, vanuit verschillende hoeken kwamen er verontwaardigde reacties. Eén Twitteraar vatte het heel goed samen en schrijft: “Hammond maakte een paar onnodige “grapjes” over een minderheidsgroep door stereotypes te gebruiken die niet eens bestaan.”

.@RichardHammond Cracking a few totally unnecessary jokes about a marginalised group, using stereotypes that don't even exist?? — Silly Old Daniel (@sillyolddaniel) 26 december 2016

Heel wat mensen steken de draak met de “absurde opmerking”.

really tho no wonder some straight guys are fucked up they can't even have ice cream — olly alexander (@alexander_olly) 27 december 2016

.@RichardHammond HELLO I HAVE BEEN EATING ICE CREAM FOR YEARS AND I'M STILL HETEROSEXUAL WHAT I AM DOING WRONG PLEASE HELP — TechnicallyRon (@TechnicallyRon) 27 december 2016

Hammond zelf heeft nog niet gereageerd op de kritiek die vanuit Twitter tot bij hem komt.