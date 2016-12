Federale politie trekt aan alarmbel: “Anders kunnen we ons werk niet meer doen”

ACV-politie luidt de alarmbel. “Als de overheid niet dringend investeert in mensen en middelen voor de federale politie, komt de dienstverlening ernstig in het gedrang”, zegt Dirk Schockaert. Twee weken geleden diende politievakbond NSPV om dezelfde reden al een stakingsaanzegging in voor de federale wegpolitie.

Schockaert is voorzitter van ACV politie in Oost-Vlaanderen maar zegt dat op basis van wat hij op het basisoverlegcomité hoort, de klachten ongeveer overal gelijk zijn:” te weinig personeel, te weinig materiaal en vooral veel onzekerheid bij het personeel. Dat laatste gaat dan vooral over statuten en pensioen.”

“Laat het duidelijk zijn, onze oproep is vooral gericht op de overheid. De leiding van de federale politie kan er vaak zelf niets aan doen, ze zitten met evenveel vragen en zijn permanent in de weer om gaten op te vullen. Want door de onderbezetting stijgt ook het ziekteverzuim. Er komen wel 1.400 nieuwe aanwervingen dit jaar, maar er gaat minstens evenveel volk met pensioen. Wat is dan de winst”, vraagt Schockaert zich af.

“Mensen zitten met massa’s overuren die mogen overdragen worden en opgenomen moeten worden voor eind april. Wat heeft men nu gedaan. Die termijn verlengd tot eind 2017. Maar door het nijpend personeelstekort, stapelen de overuren zich op.”

Autowegpolitie

“De wegpolitie Oost-Vlaanderen is nog slechts met 51 personeelsleden voor de vier posten (Aalter, Gentbrugge, Wetteren, Zelzate). Alleen al voor de 24 uren-permanentie zijn 49 mensen nodig. Specifieke controles op overladen vrachtwagens en BOB-controles bijvoorbeeld, worden beperkt. Omdat er gewoon geen volk voor is. Om nog te zwijgen over het wagenpark dat aan vervanging toe is. Heel wat voertuigen hebben 350.000 km tot 400.000 km op de teller staan. Er worden er nieuwe besteld in 2017 maar lang niet genoeg om alle afgeschreven voertuigen te vervangen”, zegt Schockaert.

Hetzelfde probleem ziet hij bij de scheepvaart- en spoorwegpolitie. “Door personeelsgebrek is er bijvoorbeeld geen politie meer ’s avonds of ’s nachts in de stations van Gent of Brugge. En ook in de havens kan de scheepvaartpolitie enkel de gewone patrouilles doen. Voor specifieke acties zijn er geen middelen”, zegt de vakbondsman.

Politievakbond NSPV dient stakingsaanzegging in

Politievakbond NSPV diende twee weken geleden al een stakingsaanzegging in voor de federale wegpolitie. “We hebben geen auto’s of personeel om nog BOB-controles te doen. Dus doen we die ook niet meer”, zei NSPV-voorzitter Carlo Medo.

Volgens de vakbondsman is er een tekort aan alles.

“We kennen de problemen en we ­weten dat er heel veel gevraagd wordt van de politie. Maar we zijn bezig met een nooit geziene inhaalbeweging en doen een ­recordaantal aanwervingen. Die nieuwe mensen worden, gezien de situatie, vooral bij de terreurafdeling ondergebracht, maar dat wil niet zeggen dat we geen inspanningen doen voor de wegpolitie. Alleen zijn de middelen niet onbegrensd en vergt het nog wat tijd”, reageerde het kabinet Jambon toen. Dinsdagmiddag was er niemand bereikbaar voor commentaar.