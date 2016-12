“Alles stinkt en er ligt roet in het hele gebouw”

Heist-op-den-Berg - De bewoners van de appartementen waar zondagochtend brand werd gesticht in de garage, kunnen nog niet naar huis. Niet alleen hangt alles onder het roet en stinkt het, er is ook geen gas en zelfs het sanitair is buiten dienst.

De brandstichting in de ondergrondse garage van het appartementsgebouw aan de Binnenweg heeft enorme gevolgen voor de bewoners. “In het hele gebouw hangt een doordringende brandgeur. Het is gewoon niet uit te houden van de stank”, zucht bewoonster Lin ‘Daisy’ Juanjuan. Zij kwam gisteren een kijkje nemen in haar appartement. “Ik was tijdens de feestdagen bij familie in Nederland. De huisbaas heeft me telefonisch op de hoogte gebracht van hetgeen er gebeurd is. Ik heb de spullen meegenomen die ik nodig heb voor mijn frituur in de Bergstraat. Maar voor het overige moet alles grondig gereinigd en gepoetst worden. Mijn kleren? Die moeten allemaal worden gewassen want ze ruiken allemaal naar brand. En ook al woon ik op het bovenste verdieping: overal ligt er roet. Het zal wel nog even duren vooraleer ik terug thuis kan komen slapen.”

Er is niet alleen de rookschade en geurhinder in het gebouw. “In de appartementen is er wel elektriciteit maar het grote probleem is dat ook de gasleidingen door de hitte beschadigd zijn, net als de buizen van de sanitaire voorziening. Het sanitair is dus voorlopig niet te gebruiken”, vertellen twee eigenaars van flats die gisteren ook langskwamen.

Dat de brand vermoedelijk door een buurman werd gesticht kan niemand vatten. “Wat die man bezield heeft, weet niemand. Brand stichten in een garage als je weet dat er tien mensen in de appartementen erboven liggen te slapen? Dat is toch complete waanzin? Die man had slachtoffers kunnen maken. Problemen tussen hem en de bewoners zijn er bij mijn weten nooit geweest”, reageert een man die iets verderop in de straat woont.