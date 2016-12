Diego Simeone verkozen tot beste trainer volgens voetbalstatistiek

De Argentijn Diego Simeone (Atlético Madrid) is dinsdag door de Internationale Federatie voor Voetbalgeschiedenis en -statistiek (IFFHS) bekroond tot beste trainer van 2016.

Diego Simeone speelde in 2016 met Atlético de Champions League-finale en moest tegen Real enkel de duimen leggen na strafschoppen. Na 90 en 120 minuten stond het 1-1 na goals van Ramos (‘15) en Carrasco (‘78), in de strafschoppenepiloog werd het 5-3 voor de Koninklijke. In de Primera Division werd het derde, op drie punten van kampioen Barcelona en twee puntjes minder dan Real.

Simeone liet in de verkiezing de Fransman Zinédine Zidane, met Real Madrid winnaar van de Champions League, en de Italiaan Claudio Ranieri, met Leicester kampioen van Engeland, achter zich.

Simeone is na Carlos Bianchi (2000 en 2003 met Boca Juniors) de tweede Argentijn die deze prijs wint. El Cholo volgt de coach van FC Barcelona Luis Enrique op. Die werd dit jaar zesde.

De International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) is een door de FIFA erkende organisatie die records en statistieken op het gebied van voetbal bijhoudt.

- Trainer van het Jaar:

1. Diego Pablo Simeone (Arg/Atlético Madrid) 113 ptn

2. Zinédine Zidane (Fra/Real Madrid) 108

3. Claudio Ranieri (Ita/Leicester) 86

4. Pep Guardiola (Esp/Bayern en Manchester City) 62

5. Unai Emery (Spa/Sevilla en PSG) 38

6. Luis Enrique (Spa/FC Barcelona) 24

7. Jürgen Klopp (Dui/Liverpool) 16

8. Mauricio Pochettino (Arg/Tottenham) 15

9. Massimiliano Allegri (Ita/Juventus) 6

10. Pitso Mosimane (ZAf)/Mamelodi Sundowns) 5