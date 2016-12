Shiffrin opnieuw de beste op reuzenslalom in Semmering

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin heeft dinsdag voor de tweede keer in haar carrière een Wereldbekermanche reuzenslalom gewonnen. Shiffrin was in het Oostenrijkse Semmering de snelste over twee heats. Haar eerste Wereldbekerzege in deze discipline pakte ze in 2014, in het Oostenrijkse Sölden. De 21-jarige Amerikaanse had al 23 overwinningen in de Wereldbeker op haar naam staan, maar 22 daarvan behaalde ze op de gewone slalom.