Zoersel - In de Pastorijstraat in Zoersel is er brand uitgebroken in een vrijstaande garage. De brandweer heeft het vuur geblust.

Rond 14 uur kwam bij de brandweer een oproep binnen dat er brand was ontstaan in een vrijstaande garage aan een woning in de Pastorijstraat. De hulpdiensten konden de vlammen snel bestrijden.

Niemand raakte gewond en de oorzaak van de brand is tot op heden onbekend. De aangrenzende panden liepen geen schade op.