‘The Royle family’-actrice overleden op 95-jarige leeftijd

De Britse actrice Liz Smith is op kerstavond overleden. Dat meldt een woordvoerder van de familie dinsdag. De actrice, die vooral bekend is voor haar rol als Norma Speakman in de populaire comedyserie ‘The Royle family’, werd 95 jaar.

Smith maakte vooral furore in de jaren 90, maar bleef tot op hoge leeftijd acteren. In 2005 was ze nog naast Johnny Depp te zien als grootmoeder Georgina in ‘Charlie and the Chocolate Factory’. Op 87-jarige leeftijd besloot de actrice om definitief met pensioen te gaan, na een hersenbloeding.

Liz Smith werd tijdens haar carrière meerdere keren in de bloemetjes gezet voor haar acteerprestaties. Zo won ze onder meer een BAFTA Award voor beste vrouwelijke bijrol en een British Comedy Award voor beste TV komedie-actrice.