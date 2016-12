Tourist LeMC maakt kans op MIA voor ‘Hit van het Jaar’

Op donderdag 2 februari 2017 reiken de VRT en Kunstenpunt voor de tiende keer de Music Industry Awards uit. Dan weten we welke Belgische artiesten het voorbije jaar volgens kijkers en jury het meeste indruk konden maken. Op alle genomineerden in de verschillende categorieën is het nog wachten tot begin januari. Maar dinsdagochtend liet de organisatie wel al weten wie kans maakt op de trofee voor ‘Hit van het Jaar’.

Beautiful Life – Lost Frequencies feat. Sandro Cavazza

In 2014 maakte ons land kennis met de jonge Brusselaar Felix De Laet alias Lost Frequencies. Hij haalde het nummer ‘Are you with me’ van de Amerikaanse zanger Easton Corbin door de mangel en deed er alle dansvloeren mee vollopen. Sindsdien gaat het razendsnel voor De Laet, met optredens over de hele wereld én op Tomorrowland. Afgelopen jaar scoorde hij met ‘Beautiful Life’ een kanjer van een zomerhit, die zelfs even op nummer 1 stond in de Ultratop.

In 2015 mocht De Laet nog een MIA voor beste dance mee naar huis nemen. Hij speelde daarmee onder meer toppers als Netsky, Charlotte De Witte en Dimitri Vegas & Like Mike naar huis.

Goud - Bazart

Herinnert u zich nog de massahysterie rond Clouseau, eind jaren ‘80? Dan is Bazart goed op weg om die hype te evenaren. Terwijl in januari 2016 nog bijna niemand van hen had gehoord, zitten ze tegenwoordig in het collectief muzikaal geheugen van Vlaanderen genesteld. Allemaal dankzij de mastodont ‘Goud’ en de meer dan voortreffelijke opvolger ‘Chaos’.

Ze verkochten in 2016 drie keer de AB uit en mochten schitteren in een tot de nok gevulde Klub C-tent op Rock Werchter. En 2017 belooft nog mooier te worden voor de groep, want eind maart staan ze twee keer in de Antwerpse Lotto Arena.

Horizon – Tourist LeMC feat. Spiritually Wally

Oorspronkelijk een onbekend nummer op zijn album ‘En Route’, een langspeler die uitkwam in 2015. Maar vlak na de aanslagen in Brussel en Zaventem op 22 maart was het nummer plots razend actueel. ‘Horizon’ - met een meer dan symbolische tekst - groeide uit tot een nationale troosthymne en haalde uiteindelijk goud in de Ultratop.

Vorig jaar kreeg hij nog de MIA voor ‘Doorbraak van het Jaar’, benieuwd of hij deze editie de ‘Hit van het Jaar’ aan zijn collectie mag toevoegen.

Howling at the Moon - Milow

Eind 2012 werd het even stil rond Milow. Maar in 2016 kwam Jonathan Vandenbroek terug met een nieuw album én vooral een hit die - met uitzondering van Klara - op zo goed als elke radiozender grijsgedraaid werd. Hij greep afgelopen zomer - op pijnlijke manier - nét naast de Radio 2-zomerhit.

Misschien kan dat foutje wel rechtgezet worden met een MIA voor ‘Hit van het Jaar’? Als dat zo is, heeft de zanger dan in totaal al 13 MIA’s op zijn schouw staan. En dat is behoorlijk indrukwekkend.