Winterse wandelingen in het Land van Playsantiën

Ranst - Wie graag de stapschoenen aantrekt komt uitvoerig aan zijn trekken in Ranst en omgeving.

In Ranst is er natuurlijk al het Zevenbergenbos waarin u alleen of met een gids op stap kunt gaan maar er zijn ook nog de wandelingen die de organisatie Land van Playsantiën organiseert. Op zondag 15 januari kan u de omgeving van Zandhoven verkennen gedurende een wandeling van 9 km. Twee weken later op 29 januari staat in Broechem de wandeling ‘Ieder zijn meug’ op het programma. Wandelaars vertrekken aan Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57 in Broechem tussen 13 en 15u. Onderweg mogen de deelnemers ook iets lekkers verwachten om zich op te warmen of weer op krachten te komen. Deelnemen kost 5 euro per persoon.

http://www.landvanplaysantien.be