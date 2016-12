Gedrogeerde chauffeur met rijverbod rijdt met niet-verzekerde wagen

Mechelen - De lokale politie Mechelen-Willebroek heeft tijdens het kerstweekend 874 bestuurders aan een alcoholcontrole onderworpen. Liefst 22 chauffeurs hadden te veel gedronken. Bij vijf bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.

Normaal zouden er nog twee rijbewijzen zijn ingehouden, maar een chauffeur die onder invloed reed van cannabis, beschikte zelfs niet over een rijbewijs.

De andere chauffeur was eveneens een cannabisgebruiker. Hij overhandigde de agenten zijn rijbewijs, maar bij nazicht bleek dat hij sinds twee weken een rijverbod van drie maanden had opgelopen en zijn rijbewijs had moeten inleveren op het parket. Dat had hij niet gedaan. Nog erger is dat de gedrogeerde bestuurder zijn voertuig niet verzekerd was en het zelfs niet stond ingeschreven.

“Zijn voertuig werd in beslag genomen. De originele kentekenplaat wordt nu terug naar de Dienst Inschrijvingen Voertuigen gestuurd wegens misbruik. Hij mag zich ook aan een proces-verbaal verwachten wegens het ontduiken van de verkeersbelasting. Het voertuig blijft alvast nog 2,5 maanden aan de wielklem liggen tot de periode van rijverbod voorbij is”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Lees het volledig resultaat van de actie in de woensdagkrant van Gazet van Antwerpen - editie Mechelen