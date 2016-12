Vergeet de duckface: dit is de nieuwste trend op selfies

Je mond al dan niet een beetje openen en je vinger nonchalant op je lip leggen: het is volgens lifestyleblad Glamour een pose die je steeds vaker ziet op selfies. Topmodel en it-girl Kendall Jenner geeft alvast het sensuele voorbeeld.

Het Amerikaanse topmodel plaatste drie weken terug een foto van zichzelf op Instagram. Daarop was ze te zien aan tafel, keek ze recht in de camera en liet ze haar wijsvinger rusten op haar onderlip. Het resultaat? Een sexy pose, die wel wat oefening vergt als je er niet belachelijk wil uitzien. “Burger please”, schreef Jenner bij de foto, wat erop wijst dat ze klaar was om een hamburger te verslinden.



Er bestaan ook nog enkele varianten op de pose, die nog geen officiële naam heeft. Zo kan je de mond ook gesloten houden terwijl je een van je vingers tegen je lippen duwt. Dit is trouwens een goede houding voor wie via de sociale media ringen wil tonen of graag pronkt met nieuwe nagellak. Verlegen dames en heren hebben dan weer het voordeel dat de sexy houding maakt dat je met een deel van je hand voor het gezicht staat.

Het is niet de eerste nieuwe trend die circuleert op Instagram en andere sociale mediasites. Tegenwoordig poseren steeds meer dames in bikini in een halve kleermakerszit om hun benen optisch te verlengen.