Beeld van Rodin duikt op in ‘Rijker Dan Je Denkt’

Dennis met zijn beeld in Rijker Dan Je Denkt. Foto: VTM

Rijker Dan Je Denkt brengt vanavond het verslag van de schattingsdag die eerder dit najaar plaatsvond in het bekende Kasteel van Gaasbeek. Eén van de meest opmerkelijke gasten is de jonge ­Dennis, die een bronzen beeld bij zich heeft dat hij van zijn ouders erfde.

Tot zover niets wereldschokkends, tot u weet dat het beeld gesigneerd is door Rodin, ongetwijfeld de belangrijkste 19de-eeuwse Franse kunstenaar. Zulke beelden halen op veilingen ruim 600.000 euro. Maar dan moet het werk wel aan de exacte afmetingen voldoen. Het referentiebeeld waarvan sprake, is exact 47 centimeter hoog. De spanning is te snijden wanneer expert Peter Bernaerts – wiens ogen al blinken – zijn meetlint bovenhaalt.

