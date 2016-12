Film over kickboxer Goliath gaat in première in De Roma

Jamal Ben Saddik haalt snoeihard uit naar Nicolas Wamba in een kamp die hij op 3 mei 2014 in het Amerikaanse Broomfield won. Foto: RR

Borgerhout - Hij wordt de rijzende ster van het kickboxen genoemd en hij komt uit Borgerhout: Jamal Ben Saddik, 26 jaar, bijgenaamd The Goliath. Sportjournalist Joeri Devuyst maakte een documentaire over het leven van de Reus van het Luitenant Nayaertplein.

Jamal Ben Saddik heeft zijn bijnaam The Goliath niet gestolen. De Antwerpenaar van Marokkaanse origine is 2,03 meter en weegt bijna 130 kg. Zelfs de meeste gerenommeerde zwaargewichten stappen met angst in de ring tegen Ben Saddik. Bij zijn profdebuut in 2011 beukte hij Rico Verhoeven, op dit moment de regerend wereldkam­pioen, tegen het canvas.

“Jamal Ben Saddik is een fenomeen”, zegt Joeri Devuyst, gewezen sportjournalist bij ATV en commentator bij 11 Sport Network. “Hij hoort nu bij de absolute wereldtop, maar in Antwerpen zelf is hij niet echt bekend. Daarom wilde ik graag een film maken over zijn leven.”

Joeri Devuyst Foto: PDR

Jamal Ben Saddik timmert, letterlijk, aan de weg naar de top. “Hij wil absoluut wereldkampioen worden”, zegt Devuyst. “Ik heb hem met een cameraman en een geluidsman een maand lang mogen volgen. Tijdens die periode was hij zich volop aan het voorbereiden op een belangrijke wedstrijd, die hij overigens heeft gewonnen. Maar meer nog dan de sport, brengen we zijn levensverhaal. Jamal heeft geen gemakkelijke jeugd gehad. Hij heeft veel tegenslagen gekend. In de documentaire tonen we hoe hij die tegenslagen telkens heeft overwonnen. Jamal is een jongen met een heel positieve ingesteldheid, die steeds blijft terugknokken. Het kickboxen heeft hem uiteindelijk ook gered van het leven van de straat, waar veel jongens uit Borgerhout terechtkomen. Hij zegt het niet expliciet, maar tussen de lijnen door merk je wel dat hij misschien wel in de criminaliteit was beland als hij zijn sport niet had gehad.”

Antwerpse talenten

The Goliath is een van de vele talenten in de vechtsport die Antwerpen de jongste jaren heeft voortgebracht. Ook Marat Grigorian, Harut Grigorian en Nordin Ben Moh behoren tot de wereldtop in het kickboxen, zij het in andere gewichtsklassen. “De Antwerpse scene is zeer succesvol”, zegt Devuyst. “Maar krijgt eigenlijk veel te weinig aandacht in de gewone media. Maar onze kickboxers zijn wel razend populair bij de jeugd en trekken volle zalen.”

Jamal Ben Saddik heeft begin december opnieuw een belangrijke tegenstander uitgeschakeld in zijn weg naar wereldtitel. “Jamal is een heel aangename jongeman, die heel open verteld over zijn leven. Omdat hij echt een jongen van Borgerhout is, heb ik de mensen van De Roma gevraagd of ik mijn film niet mocht tonen in hun zaal. De mensen van De Roma waren meteen enthousiast. Op zaterdag 11 februari zal de documentaire er in première gaan. Ik hoop deze film, die ik zelf heb gefinancierd, ook aan televisiezenders te kunnen verkopen.”