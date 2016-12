Een van de zwarte dozen van gecrashte Russische vliegtuig gevonden

Een van de zwarte dozen van het vliegtuig dat afgelopen weekend in de Zwarte Zee crashte, is teruggevonden. Dat meldt Russisch persbureau TASS. Die zwarte doos gaat mogelijk meer opheldering kunnen geven over de oorzaak van de crash van de Russische Tupolev Tu-154

Maandag werden door een reddingsteam van het Russische ministerie van Noodsituaties al wrakstukken gevonden, op ongeveer een mijl van de kust. De wrakstukken lagen op een diepte van zo’n 25 meter.

92 inzittenden

Zondag stortte een Tupolev Tu-154 van het Russische ministerie van Defensie met 92 inzittenden neer in de Zwarte Zee. Het vliegtuig verdween omstreeks 5.27 uur plaatselijke tijd, twee minuten nadat het was opgestegen in Sotsji, van de radar. Er werden intussen 12 lichamen van slachtoffers gevonden.

Aanvankelijk sloot Rusland terrorisme uit als mogelijke oorzaak van de crash. Maar volgens experts kan dat scenario niet uitgesloten worden.