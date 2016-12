“We hebben zes aanslagen in België verijdeld”

De voorbije twee jaar zijn in ons land minstens zes aanslagen verijdeld. Voor het eerst mag de baas van de Brusselse recherche, Eric Jacobs, dat onthullen, schrijft De Tijd dinsdag.

“Na overleg met het OCAD (het orgaan dat de terreurdreiging analyseert, red.) en het federaal parket kan ik nu stellen dat we de voorbije twee jaar, sinds november 2014, minstens zes aanslagen hebben verijdeld”, aldus Jacobs.

Gevraagd naar de details van de verijdelde aanslagen zegt Jacobs dat het niet enkel om ‘lone wolves’ of ‘home grown terrorists’ gaat. “Er kunnen zich ook nog altijd netwerken vormen. We zijn op alles voorbereid. We zien wel een duidelijk profiel bij de daders. Het zijn vaak kleine criminelen die onvoldoende waren geïntegreerd in onze maatschappij.”

Volgens Jacobs zijn de informanten in de plaatselijke gemeenschappen steeds belangrijker geworden. “Veel mensen uit de moslimgemeenschap zijn het niet eens met de terroristen en ze helpen de politie. (...) Het is dus een verkeerd debat om over ‘de islam’ te spreken. Het gaat over een minderheid.”