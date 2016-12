Faris Haroun: “Wilde niet weg, maar als Antwerp belt...”

Deurne - Faris Haroun maakte maandag de overstap van reeksgenoot Cercle Brugge naar Antwerp. “Ik wilde eigenlijk niet weg uit Brugge. Maar als Antwerp belt, begint het toch te kriebelen.”

De onderhandelingen werden vorige week opgestart en gisteren was de deal al rond. Haroun was zelfs kapitein bij Cercle, waar hij sinds 2014 speelde. Na de degradatie naar tweede klasse begon Haroun te zwaar op het budget van Cercle te wegen. Hij liet zijn contract openbreken om het te verdelen over meerdere jaren. Haroun bleef onder Vincent Euvrard en zijn opvolger José Riga wel een vaste waarde. “Ik ben Riga dankbaar dat hij mij liet vertrekken”, zegt de middenvelder. “Ik was het zeker niet beu bij Cercle en wilde eigenlijk niet weg, maar als Antwerp je belt, begint het toch te kriebelen. Belangrijk is ook dat ik de trainer ken en hij achter mijn komst staat. Ik ken Wim De Decker nog van bij Beerschot en speelde nog samen met hem. Ik had een positief gesprek met hem en met mijnheer Decuyper.”

Haroun heeft dus een Beerschot-verleden en dat is niet direct een voordeel. “Ach, Wim De Decker heeft ook bij Beerschot gespeeld en hij is net heel populair bij de fans. Ik kom uit Brussel, dat ligt dus anders. Ik wil mij helemaal geven voor Antwerp. Ik ben iemand die altijd zijn borst nat maakt en alles geeft voor zijn ploeg. Ik wil het truitje van Antwerp op een waardige manier dragen.”

Haroun vertrekt vandaag al mee op stage naar Spanje. Afscheid nemen bij Cercle zit er dus voorlopig niet in. “Dat doe ik later wel. Als ik mij niet vergis moet Antwerp nog op Cercle spelen, misschien doen we het dan wel.”