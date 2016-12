Oostende en Antwerp gaan als leiders winterstop in

Oostende en de Antwerp Giants hebben maandag op de dertiende speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling geen steek laten vallen. Beide teams delen de leiding met 10 zeges en drie nederlagen.

Oostende en Antwerp hadden geen kind aan respectievelijke Limburg United (93-70) en Luik (90-64). Voor Oostende gooide Rasko Katic 22 punten door de korf, Jean Salumu was goed voor 15 punten. Bij Antwerp waren Demitrius Conger (21 punten) en Jason Clark (18 punten) de uitblinkers.

Ook de derde in de stand, Aalstar, boekte onder meer dankzij de 33 punten van Olivier Troisfontaines een overtuigende overwinning tegen Charleroi (102-82).

Drie dagen na de overwinning tegen Brussels heeft Kangoeroes Willebroek ook Leuven (100-67) een nederlaag aangesmeerd. De mannen van Daniel Goethals lieten in het eerste kwart maar liefst 36 punten noteren, tegenover 21 voor Leuven. Daarna maakte Willebroek vooral in verdedigend opzicht het verschil. Dankzij de overwinning komt de club op de vierde plaats naast Charleroi en Bergen. Het laatstgenoemde team was met 68-65 nipt te sterk voor Brussels, dat een vierde opeenvolgende nederlaag leed.

De basketters mogen nu genieten van een kleine twee weken winterstop. De 14e speeldag wordt vanaf vrijdag 6 januari afgewerkt.

