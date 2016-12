"We mogen nooit aanvaarden dat we moeten wennen aan aanslagen"

Antwerpen - Het afgelopen jaar was Antwerpen meer dan eens nationaal nieuws. Zo vond de Antwerpse aanpak van het vluchtelingdossier weerklank over het hele land en is de discussie rond de overkapping van de Ring en de aanleg van de Oosterweelverbinding al lang geen puur Antwerpse aangelegenheid meer. Hoe kijken ze op ’t Schoon Verdiep terug op 2016? Die vraag proberen we een hele week lang te beantwoorden aan de hand van vijf vragen aan de schepenen, fractieleiders van alle partijen in de gemeenteraad en de burgemeester. In dit artikel beantwoorden de schepenen van de N-VA/CD&V/Open Vld-meerderheid volgende vraag:

Wat was nationaal of internationaal de belangrijkste gebeurtenis van 2016?

Rob Van de Velde

(Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Groen en Erfgoed – N-VA) De verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten. Zijn extreme standpunten zijn gebaseerd op onderliggende maatschappelijke problemen die wel moesten aangepakt worden. Hij begrijpt het gezegde ‘It's the economy stupid’. Maar alleen zijn zijn oplossingen nog veel te ruw.

Caroline Bastiaens

(Schepen van Cultuur, Economie, Stads- en buurtonderhoud, Patrimonium en Erediensten - CD&V) De aanblik van de wereld gaf weinig reden tot vreugde in 2016, maar laat me toch kiezen voor een moment van hoop: het vredesakkoord in Columbia tussen de regering en de linkse guerillabeweging FARC. Zo komt een einde aan 50 jaar burgeroorlog en meer dan 200.000 doden in het land. De Nobelprijs voor de Vrede voor president Santos was meer dan terecht.

Claude Marinower

(Schepen van Onderwijs en Rechtszaken – Open Vld) Dat zullen helaas de aanslagen in Brussel zijn. 22 maart laat een diepe wonde na in onze harten. De aanwezigheid van het leger in ons straatbeeld tekent een nieuwe maatschappelijke realiteit. De recente aanslagen in Berlijn zijn hier een pijnlijke herinnering aan. Dialoog, wederzijds respect en begrip is het enige antwoord.

Ludo Van Campenhout

(Schepen van Sport, Diamant, Publiek Domein, Markten en Stedelijk wijkoverleg – N-VA) De terroristische dreiging en aanslagen. We mogen hopen dat in 2017 de verdraagzaamheid en redelijkheid het winnen van het extremisme

Marc Van Peel

(Schepen van Haven, Industrie en Werk – CD&V) De verbijsterende verkiezing van Donald Trump tot nieuwe president van de VS.

Nabilla Ait Daoud

(Schepen van Jeugd, Leefmilieu, Dierenwelzijn en Kinderopvang – N-VA) De aanslagen en in afgeleide het afglijden van de wereld en ons land naar meer onzekere tijden. Het brengt met zich een scherper verantwoordelijkheid om de toekomst van onze jeugd veilig te stellen. Veilig zowel in de fysieke zin als in de economische en in de maatschappelijke zin. We moeten hen het voorbeeld geven van hoe een samen-leving echt een samenleving kan worden, rond gedeelde waarden en normen, verenigd in de afkeer van terreur.

Koen Kennis

(Schepen van Financiën, Mobiliteit, Toerisme, Decentralisatie en Middenstand – N-VA) De wereld verandert sneller dan voorheen. Verschillende opvallende en tragische gebeurtenissen met een internationale impact zorgen ervoor dat klassieke referentiekaders, waarin zekerheid gevonden werd, minder of zelfs geen houvast meer bieden. Al deze gebeurtenissen zijn uiteraard belangrijk en de gevolgen voelbaar. Dit mag ons echter niet doen vergeten dat er ook heel wat positieve projecten worden opgezet. Wat voor mij als schepen van mobiliteit is een belangrijke gebeurtenis, is ongetwijfeld de ingebruikname van de Koning Willem-Alexandertunnel op de A2 in Maastricht. Het is een prachtig project en een hele bijzondere tunnel. Een mooi voorbeeld van hoe nieuwe infrastructuur ook een goede bijdrage kan leveren aan een mooiere, groenere leefomgeving voor de mensen die er wonen. In Antwerpen staan we nog niet zover, maar dit project geeft hoop. Het biedt een voorbeeld van hoe een stad haar mobiliteit op orde kan stellen, hand in hand met leefbaarheidsmaatregelen. Antwerps intendant Alexander D’Hooghe, is er het laatste jaar in geslaagd om samen (overheden en burgers) de leefbaarheid en overkappingen in de ringzone te bestuderen en om te zetten naar een uitvoerbaar plan.