“Marktkramer is en blijft het mooiste beroep ter wereld”

Bornem - Het was gisteren een en al emotie op de wekelijkse markt van Bornem. Marktkramers Rita en Ronny stonden er voor het laatst en gaan met pensioen. Het koppel verraste hun klanten met een drankje. Af toe rolde er zelfs een traantje.

Veertig jaar lang stonden Rita Maerivoet (58) en haar man ­Ronny Annemans (62) uit Branst (Bornem) op de markt met hun textielkraam. “Eigenlijk is het louter toevallig dat ik Ronny heb leren kennen en bijgevolg ook marktkraamster ben geworden”, lacht Rita. “De ouders van Ronny hadden destijds ook een textielkraam. Toen ik 16 was, moest ik een huwelijkscadeautje afhalen bij het textielkraam voor mijn zus. Ronny stond bij zijn ouders op de markt. Diezelfde avond kwam hij nog langs bij ons thuis. Het was een coup de foudre. We hebben elkaar niet meer losgelaten.”

Hoewel Rita regentaat wilde studeren, kwam er van die plannen niets in huis. “We zijn getrouwd en zijn met ons eigen textielkraam gestart. Gespecialiseerd in ondergoed en slaapkledij. We stonden dagelijks op een andere markt: Bornem, Beveren, Merchtem, Puurs, Temse en Stekene. Eén keer per maand ook nog in Kieldrecht.”

Rita en Ronny hebben zich veertig jaar geamuseerd op de markten. “Het is en blijft het mooiste beroep ter wereld. Heel wat van onze klanten zijn vrienden geworden. Daarom dat we deze week een drankje aanbieden aan al die mensen. Eerlijk? Als we morgen opnieuw zouden mogen beginnen, dan werden we weer marktkramer.”

Maandag stopten tientallen klanten van het koppel om afscheid te nemen. “Daar zaten toch wel emotionele momenten tussen. Met traantjes. Bij mij en bij sommige klanten”, zegt Rita. “Donderdag in Puurs wordt de laatste markt die we doen. Het zal een raar gevoel geven om de paraplu’s voor het laatst dicht te vouwen.”

Na de markt in Bornem bouwde het koppel alvast een feestje in café het Wiel om hun afscheid van de Bornemse klanten te vieren.