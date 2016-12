Zoete aardappel blijkt heilzaam na een zware feestmaaltijd

Japanse onderzoekers hebben ontdekt dat zoete aardappel fungeert als een natuurlijke manier om je lichaam te reinigen, bijvoorbeeld na een weelderig feestmaal. Wees niet al te enthousiast: ze hebben het niet over de gebakken versie, wel over de restanten van de knol in het kookwater.

Als je de zoete aardappelen hebt gekookt, zit het water volgens de vorsers vol peptiden. Dat zijn moleculen die in staat zijn om je eetlust te onderdrukken, zo toont uit een onderzoek met muizen aan. De vorsers trakteerden de dieren bijna een maand lang op vettig eten. Tijdens die periode kregen ze ook het afgekoelde kookwater van zoete aardappelen, die ondanks hun naam geen familie zijn van de aardappel, te drinken.

Wat blijkt? Dankzij de peptiden in het water waren de beestjes vermagerd, hadden ze een lager cholesterolgehalte en maakten hun lichamen minder leptine aan, een hormoon dat het hongergevoel regelt. Hoewel de tests uitgevoerd werden op muizen, zijn de wetenschappers er zo goed als zeker van dat het water hetzelfde effect heeft op mensen.

“We zijn aangenaam verrast dat de stof niveaus van vetmoleculen bij muizen verlagen en dat peptiden betrokken lijken te zijn bij het onderdrukken van hun eetlust. Deze resultaten zijn veelbelovend en creëren nieuwe mogelijkheden voor het afvalwater dat we meestal gewoon weggieten”, zegt hoofdonderzoeker Koji Ishiguro in het wetenschappelijke vakblad My Body and Soul.