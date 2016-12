Reactie advocaten Syrisch gezin: "Hij wou zijn familie redden"

Het Syrische gezin wil een humanitair visum krijgen in België

De advocaten van het Syrische gezin dat een humanitair visum voor België wil reageert dan toch op de beschuldigingen dat de vader twee weken buiten Syrië verbleef. "Onze cliënten stellen ons ervan op de hoogte dat de vader van de Syrische familie effectief voor een zeer korte periode naar Indië is gereisd", klinkt het.

De advocaten zijn duidelijk: "In onze ogen verandert deze informatie niets aan de situatie. Niemand kan een man verwijten alles in het werk te stellen om zijn vrouw en kinderen te redden."

Wanhopig

"Juist omdat de Belgische regering tot op heden beslist heeft om meerdere gerechtelijke beslissingen naast zich neer te leggen, werd de familie wanhopig, in die mate dat ze naar andere pistes heeft gezocht om zich te beschermen. Door een legale vluchtweg onmogelijk te maken, duwt de regering oorlogsslachtoffers in de armen van mensensmokkelaars", zeggen de advocaten.

De advocaten zijn het beu te moeten antwoorden op beschuldigingen allerhande. Volgens hen willen ze enkel verdoezelen dat de regering in de illegaliteit blijft, door het niet respecteren van gerechtelijke beslissingen.

"Men moet zich niet alleen de vraag stellen of de rechten van de Syrische familie worden gerespecteerd, doch eveneens of ook de rechten van alle burgers in België op die manier kunnen worden geschonden door de regering", vullen de advocaten aan.

De advocaten waarschuwen dat dit een gevaarlijk precedent is. "Men kan immers niet van rechten spreken als de rechtsbeslissingen die deze rechten beschermen niet worden gerespecteerd door de regering."

De advocaten blijven de Syrische familie verdedigen. "We zouden onze advocateneed niet respecteren, moesten we dit niet doen."

Reactie

Bart De Wever reageerde aan VTM nieuws. "Als de documenten kloppen, dan blijkt dat het gezin vrij kan reizen naar Libanon en van daaruit naar de rest van de wereld. Dat werpt een ander licht op het verhaal, en zitten ze niet vast in “de hel van Aleppo”."

