JAAROVERZICHT. Tien ophefmakende zaken uit onze regio

2016 stond bol van ophefmakende zaken in onze regio waarvan een aantal nog altijd bezig zijn: de war on drugs, mishandeling, moord, zware rellen, zedenfeiten, vermisten en terreurdreiging. Het zijn er – jammer genoeg – te veel om op te noemen, maar deze tien zaken zullen nog lang bijblijven.

Ongeziene rellen na Antwerp-Eupen

Nadat de Antwerp-fans de promotie naar eerste klasse in rook zagen opgaan na de 0-0 tegen Eupen op 30 april, braken zware onlusten uit in Deurne. Tientallen supporters beschadigden onder meer wagens en woningen en gingen de confrontatie aan met de ordediensten. De hooligans bekogelden agenten met Bengaals vuur, kasseien tot zelfs een boompje. Een politiecombi ging ook in vlammen op. In totaal raakten 23 politievoertuigen beschadigd en 15 agenten gewond. De stad Antwerpen raamde de schade op een miljoen euro. In de nasleep van de verrichtte de Antwerpse recherche monnikenwerk door 77 hooligans te identificeren. Eind september werden nog eens tien van de laatste elf verdachten herkend na een oproep in het opsporingsprogramma Faroek.





Drugsoorlog in Borgerhout

Cocaïne-oorlog escaleert: onbekenden schieten op woning handlanger gekidnapte drugsbaron. Foto: rr

Meer dan ooit is Antwerpen de ‘Europese hoofdstad van de coke’. Dat werd maar al te duidelijk in de vijfdelige reeks over de cocaïne-oorlog in uw krant. Terwijl Zuid-Amerikaanse kartels de Antwerpse haven overspoelen met cocaïne en het stadsbestuur zijn war on drugs voortzet, werd het afgelopen jaar ook een drugsoorlog in Borgerhout uitgevochten. Zo was de spanning er in juni te snijden toen twee drugsbendes elkaar te lijf gingen met messen en een bijl. In december kwam Borgerhout opnieuw in een negatief daglicht toen onbekenden een aanslag pleegden op de woning van cocaïnesmokkelaar Mohamed E.H., de rechterhand van drugsbaron Abdelkader ‘De Jood’ Bouker die tijdens de zomer werd ontvoerd.





Syriëstrijder: “Mama, ga maandag niet naar de Meir”

Na de aanslagen in Parijs en Brussel was de onrust ook groot in Antwerpen. Er werden meer militairen ingezet op straat, bomalarmen volgden elkaar op en de politiediensten werkten maandenlang in een verhoogde staat van paraatheid. In april bleek ook hoe snel de angst zich verspreidde via de sociale media toen een Antwerpse Syriëstrijder zijn moeder zou gebeld hebben met de vraag om niet naar drukke plaatsen zoals de Meir en de bioscoop te gaan. Twee maanden daarvoor dreigde de Islamitische Staat nog in een video: “Als jullie ons niet gerust laten, zullen jullie nooit nog goed slapen”, zei een Syriëstrijder met een Antwerps accent.





Lichaam Hodei na 2,5 jaar gevonden in Kattendijkdok

Foto: Wim Hendrix

Op 12 februari werd het levensloze lichaam van de verdwenen Hodei Egiluz Diaz (23) in het Kattendijkdok teruggevonden, bij de bergingswerken van de gezonken Badboot. De vondst betekende het einde van een jarenlange zoektocht van de ouders en tientallen sympathisanten die onder meer verdwijningsposters bleven ophangen. De 23-jarige student verdween op 19 oktober 2013 na een nachtje stappen. Het afgelopen jaar waren er nog onrustwekkende verdwijningszaken. Zo verdwenen ook Didier Bartholomeus (25) uit Schilde in de Antwerpse ‘buurt der vermisten’ en kickbokser Marc De Bonte (26) uit Kasterlee. De twee vermisten werden dood teruggevonden.





Rellen Luchtbal: “Agent probeerde mijn oog uit te trekken”

In juni heerste een gespannen sfeer in de Antwerpse wijk Luchtbal nadat een 22-jarige man beweerde dat een agent zijn oog had proberen uit te trekken (foto bovenaan). Nadien waren enkele jongeren samengekomen om te protesteren tegen het politieoptreden. Er braken relletjes uit waarbij combiruiten sneuvelden en in de daaropvolgende nachten werden ook twee auto’s in brand gestoken. Het bewoog onze reporter er toe een nacht rond de hangen met de jeugd van de Luchtbal.





Homejackers takelen zeventigers zwaar toe: “Knipten met tang in onze vingers”

Foto: Bart Van den Langenbergh

In november werd deze akelige foto van de Kempenaar Jef Van Hoeck druk gedeeld. Brutale dieven waren midden in de nacht langs de achterdeur zijn huis in Vosselaar binnengedrongen en stormden meteen naar de slaapkamer waar hij samen met zijn vrouw lag te slapen. Daar moesten de zeventigers een half uur lang zware klappen verduren. Ze haalden ook een tang boven waarmee ze in mijn oor en in de vingers van mijn vrouw knipten”, vertelde Van Hoeck.





Perfect geïntegreerde Djellza (16) terug naar Kosovo?

Foto: Joris Herregods

Djellza B. (16) uit Mechelen woont in België sinds ze vier maanden oud is. Op 8 augustus werd ze in een instelling geplaatst in afwachting van haar uitwijzing. De reden: de dienst Vreemdelingenzaken was een onderzoek begonnen naar het gezin wegens het criminele gedrag van haar drie broers. Er werd besloten om de hele familie uit te wijzen. Dat ook de perfect geïntegreerde Djellza naar het voor haar onbekende Kosovo moest, lokte een storm van verontwaardiging uit. Vlak voor haar uitwijzing dook Djellza samen met haar vader onder in ons land. In oktober kreeg ze te horen dat ze dan toch wellicht in ons land kan blijven.





Gevangenisopstand Merksplas: “Totale chaos en paniek”

Foto: BFM

In mei brak een gevangenisopstand uit in Merksplas. Muitende gedetineerden verwoestten daarbij 120 cellen. Betonnen tegels, stenen, confituurpotten en houten plinten. Tijdens de opstand in kregen directie en cipiers alles naar hun hoofd geslingerd waar de relschoppers maar de hand op konden leggen. De speciale eenheden van de Antwerpse en de federale politie kwamen ter plaatse om de opstand neer te slaan. “Het was 12 uur lang totale chaos en paniek”, klonk het.





Moord op Antwerpse bodybuilder

Elias Keegan Foto: rr

Elias Keegan, een twintigjarige Hobokenaar, werd op 15 augustus doodgeschoten in Dadizele. Hij was met twee Antwerpse vrienden naar West-Vlaanderen gereden, vermoedelijk om kilo’s cannabis te kopen, maar tijdens de deal kreeg Elias een kogel in de nek. In totaal werden zes verdachten opgepakt, onder wie Elias’ Antwerpse vrienden. Een van die verdachten, Tom K. uit Moorslede, bekende het schot te hebben afgevuurd. Sven V. uit Menen wordt beschouwd als het brein achter de schietpartij.





Meisje gruwelijk misbruikt door Antwerpse broers en pa

De broers Edison (rechts) en Daniël (links). Foto: rr

Een van de meest ophefmakende rechtszaken het afgelopen jaar was die van een Antwerpse vader en zijn zoons die celstraffen van tien en negen jaar kregen voor het misbruik van hun eigen dochter/zusje. Het meisje van intussen 18 jaar werd in 2009 door haar broer Daniël voor het eerst misbruikt. Daarna werd ze nog geregeld aangerand, verkracht en geslagen. Toen haar oudere broer Edison en later haar vader Haki het misbruik ontdekten, eisten ook zij het meisje op om hun lusten erop bot te vieren. De zaak kwam pas eind 2014 aan het licht, toen haar zus en een vriendje naar de politie stapten. Begin juli werden de vader en zijn twee zonen bij verstek veroordeeld. Het trio werd midden augustus opgepakt door arrestatieteams van de politie.