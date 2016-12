"De belangrijkste gebeurtenis? Dat de angst stilaan in de harten sluipt, ook in Antwerpen"

Antwerpen - Het afgelopen jaar was Antwerpen meer dan eens nationaal nieuws. Zo vond de Antwerpse aanpak van het vluchtelingdossier weerklank over het hele land en is de discussie rond de overkapping van de Ring en de aanleg van de Oosterweelverbinding al lang geen puur Antwerpse aangelegenheid meer. Hoe kijken ze op ’t Schoon Verdiep terug op 2016? Die vraag proberen we een hele week lang te beantwoorden aan de hand van vijf vragen aan de schepenen, fractieleiders van alle partijen in de gemeenteraad en de burgemeester. In dit artikel beantwoorden de fractieleiders volgende vraag:

Wat was voor u de belangrijkste Antwerpse gebeurtenis van 2016?

Wouter Van Besien

(Groen) Het curieuzeneuzen- onderzoek naar luchtkwaliteit, uitgevoerd door de Antwerpenaren zelf. De roep naar gezonde lucht in onze stad en in onze longen klinkt luider en luider. De overkapping van de ring is niet af te wenden.

Philip Heylen

(CD&V) Dat de angst stilaan in de harten van de mensen sluipt. Ook in Antwerpen. Waar angst regeert, verdwijnt het optimisme en de hoop. Terwijl een stad net drijft op levenslust, en op de drang om samen vooruit te gaan.

Carine Leys

(N-VA) Onze stad bruiste ook dit jaar weer door de ontelbare evenementen maar ééntje stak er voor mij toch bovenuit, namelijk de ontvangst van de Tall Ships Races. Geweldig evenement voor jong en oud, een unieke internationale beleving. Als tiener was ik lid van de zeescouts en toen al droomde ik ervan om de 'kathedralen van de zee' in Antwerpen te kunnen zien. Het is bovendien veel meer dan een toeristische attractie. Het is in de eerste plaats een project dat diversiteit, respect en samenwerken hoog in het vaandel draagt.

Filip Dewinter

(Vlaams Belang) Dat in Antwerpen Mohammed de populairste voornaam voor baby’s is en dat meer dan de helft van de schoolkinderen in het stedelijk basisonderwijs islamitisch godsdienstonderricht volgt. Cijfers en feiten die pijnlijk duidelijk maken dat Antwerpen in snel tempo islamiseert.