Hype rond Super Mario Run lijkt alweer te zijn gaan liggen

De hype rond Super Mario Run, het eerste mobiele spelletje van Nintendo, lijkt alweer te zijn gaan liggen. Het spelletje, dat op 15 december gelanceerd werd voor Apple-toestellen, is sinds 24 december in geen enkel land nog de best verkopende iOS-app, volgens de meest recente data van de analisten van de Amerikaanse marktonderzoeker App Annie.

Op 17 december was Super Mario Run de meest winstgevende app in 49 landen. Het was toen ook de meest gratis gedownloade app in 88 landen. Een week later was dat nog maar in 88 landen het geval.

Mogelijk heeft de terugval te maken met de prijs: Super Mario Run kan gratis gedownload worden, maar gebruikers moeten 10 dollar betalen na de eerste 3 speelniveaus. Andere mobiele spelletjes zijn gratis.

Gebruikers kunnen wel ingame-items kopen waarmee ze sneller vooruitgang boeken.