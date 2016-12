Dit is nog maar eens een blaam voor een regering die het nu eens goed ging doen

De Amerikaanse kredietbeoordelaar Fitch heeft op de valreep nog voor een onprettig cadeautje gezorgd onder de kerstboom van de federale regering: het heeft de kredietwaardigheid van ons land verlaagd van AA naar AA-. Het is maar een kleine neerwaartse aanpassing, maar toch. Ze zal volgens de Gentse econoom Koen Schoors wel leiden tot een lichtjes hogere rente voor de leningen die we afsluiten, al wil hij zeker niet van een drama spreken.

Hoe dan ook is het nog maar eens een blaam voor een overwegend rechtse regering die het, zonder de PS, nu eens goed ging doen.

De twee onderzoekers van Fitch die het dossier-België behandelden, draaien het mes nog wat in de wonde door expliciet te wijzen op “de herhaalde mislukkingen om de beleidsdoelstellingen te halen”, wat “de geloofwaardigheid van het financiële beleid” negatief beïnvloedt en “het vertrouwen vermindert in het vermogen om toekomstige doelstellingen te halen”.

We zitten met andere woorden een beetje in drijfzand wat de opeenvolgende begrotingen betreft. Die vaststelling is niet bepaald nieuw, maar om er zo scherp op gewezen te worden in een formeel, internationaal rapport, blijft ontnuchterend.

Fitch ziet ook goede zaken, die op termijn ook zullen blijven renderen, zoals de verlaging van de loonlasten met 2% tot 3% in 2016 en de pensioenhervorming. De vooruitzichten voor de Belgische kredietwaardigheid zijn verder stabiel volgens het agentschap. En er zijn ook verzachtende omstandigheden, zoals de vluchtelingencrisis en de terreurbestrijding, die geld hebben gekost.

Maar dat we telkens opnieuw niet in staat lijken om zelfs maar bij benadering in te schatten hoeveel inkomsten en uitgaven er zullen zijn, waardoor plots weer een miljard of twee extra moet gevonden worden, dat is niet meer goed te praten.

De analisten van Fitch hebben gelukkig niet de politieke situatie mee in rekening genomen. De vooruitzichten voor een vruchtbare samenwerking tussen N-VA, CD&V en Open Vld zijn uitermate slecht. Premier Charles Michel staat voor een onmogelijke opdracht: nog leven krijgen in deze regering die dreigt zich naar de opeenvolgende verkiezingen te slepen in 2018 (lokaal) en 2019 (regionaal, federaal en Europees). Precies dat mag niet gebeuren. Het is de verdomde plicht van de regering om tot compromissen te komen en stappen te blijven nemen. Je kunt niet aan burgers vragen om langer te werken, om flexibeler te werken en om in te leveren en er dan zelf een zootje van maken. Hoe cynisch is dat?