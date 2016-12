Dit vonden de schepenen de belangrijkste Antwerpse gebeurtenis van 2016

Antwerpen - Het afgelopen jaar was Antwerpen meer dan eens nationaal nieuws. Zo vond de Antwerpse aanpak van het vluchtelingdossier weerklank over het hele land en is de discussie rond de overkapping van de Ring en de aanleg van de Oosterweelverbinding al lang geen puur Antwerpse aangelegenheid meer. Hoe kijken ze op ’t Schoon Verdiep terug op 2016? Die vraag proberen we een hele week lang te beantwoorden aan de hand van vijf vragen aan de schepenen, fractieleiders van alle partijen in de gemeenteraad en de burgemeester. In dit artikel beantwoorden de schepenen van de N-VA/CD&V/Open Vld-meerderheid volgende vraag:

Wat was voor u de belangrijkste Antwerpse gebeurtenis van 2016?

Marc Van Peel

(Schepen van Haven, Industrie en Werk – CD&V) De opening van het Havenhuis, een nieuw architecturaal icoon, op de nieuwe grens tussen stad en haven. Het gebouw verleidt Antwerpenaren en wereldburgers met zijn bijzonder samenspel tussen 500 jaar geschiedenis en 500 jaar toekomst.

Nabilla Ait Daoud

(Schepen van Jeugd, Leefmilieu, Dierenwelzijn en Kinderopvang – N-VA) In de voorbije 10 jaar zijn er in de Antwerpse kinderopvangsector nog nooit zoveel kindplaatsen op één jaar gerealiseerd als in 2016. Niet minder dan 520 extra kindplaatsen werden er gecreëerd door ondernemers en bedrijven die daarmee bewezen hebben dat winst en zorg niet tegengesteld zijn. Vanuit de stad omkaderen en stimuleren we die ondernemers en tegelijkertijd zorgen we ervoor dat opvang betaalbaar blijft voor de ouders. Er was een historisch tekort aan kinderopvang in Antwerpen. Ik ben trots dat ik als schepen voor kinderopvang dit tekort zal wegwerken voor het einde van deze legislatuur. Onze allerkleinste Antwerpenaren verdienen een betaalbare en kwalitatieve plek in de kinderopvang.

Koen Kennis

(Schepen van Financiën, Mobiliteit, Toerisme, Decentralisatie en Middenstand – N-VA) Antwerpen zal de komende jaren ingrijpend veranderen. De stad zal een nieuwe ‘smoel’ krijgen. Het stadsbestuur neemt beslissingen en steekt spades in de grond. Een aantal grote infrastructuurprojecten zijn reeds in 2016 van start gegaan, dat zal niemand zijn ontgaan. De werken aan de Noorderlijn, IJzerlaan, Noordersingel, Turnhoutsepoort, enz. worden de komende jaren uitgevoerd en opgeleverd. Deze projecten maken Antwerpen klaar voor de toekomst. Niet alleen worden harde infrastructuurwerken gepland en uitgevoerd, maar ook worden beslissingen genomen die hét oudste gebouw van de stad in de toekomst terug zal geven aan haar inwoners. De ontwikkeling van Het Steen tot een ambitieus toeristisch onthaalcentrum en attractie over Antwerpen is in gang gezet. Dit bestuur heeft de ambitie om Het Steen in haar glorie te herstellen en deze historisch parel een volwaardige rol te geven als de toeristische toegangspoort tot onze stad. In 2016 werd via de procedure van de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester hiervoor een ontwerpteam geselecteerd. Vandaag maakt het gekozen architectenbureau werk van gedetailleerde plannen en ontwerpen.

Fons Duchateau

(Schepen van Sociale Zaken, Inburgering, Wonen en Samenlevingsopbouw – N-VA) Ik zou er één evenement kunnen uitpikken, maar ik wil doe het liever niet. Het belangrijkste van 2016 is voor mij een mentaliteitsverandering in de stad. Het gevoel dat Antwerpen weer durf en moed heeft. We staan er weer. Je hebt opnieuw het gevoel om in de stad der steden te zijn: ‘t stad. Als we de ronde van Vlaanderen hierheen halen heeft dat alles te maken met kracht en moed. Het gaat om geloof in ons eigen kunnen. Ja, we slepen problemen mee. Maar verdomme ja, we zijn de referentie voor cultuur, creativiteit, sociaal beleid en economie. Niet overmoedig, maar moedig met dat tikje extra.

Claude Marinower

(Schepen van Onderwijs en Rechtszaken – Open Vld) De verbondenheid na de aanslagen, de ongelooflijke sfeer op de Antwerp Pride, de competitie en teamgeest op elk sportevent telkens weer en de gezelligheid op de jaarlijkse kerstmarkt. Van de Parkbrug tot de nieuwe Nello en Patrasche aan de Kathedraal en het geweldige Havenhuis. Wij Antwerpenaren maken van elk moment een “specialleke”. Deze stad groeit verder en dat is elke dag zichtbaar voor de mensen die hier wonen en werken.

Ludo Van Campenhout

(Schepen van Sport, Diamant, Publiek Domein, Markten en Stedelijk wijkoverleg – N-VA) Het succes in Rio voor Vlaanderen en Antwerpen, waarbij onze atleten met vijf Olympische medailles terug naar onze stad kwamen. Ons sportbeleid met de nieuwe topsportschool, ons trainingsbad Wezenberg en topsportsubsidies levert duidelijk vruchten af.