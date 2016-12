Zanger George Michael onverwacht overleden op kerstdag

De Britse zanger George Michael is zondag op 53-jarige leeftijd overleden. Er is geen sprake van verdachte omstandigheden laat de politie weten. “Hij is vredig thuis gestorven.” 'Last Christmas' van Wham! is een van de bekendste kerstnummers ooit.

De voormalige zanger van Wham! is thuis overleden in South Kensington in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de lokale politie is er zondagmiddag om 13.42 lokale tijd een ziekenwagen gestuurd naar zijn huis.

Zijn dood komt erg onverwacht. Eerder deze maand werd nog aangekondigd dat hij samen met producer-songwriter Naughty Boy aan een nieuw album werkte.

Foto: AP

Thuis gestorven

“Het is met grote droefheid dat we kunnen bevestigen dat onze geliefde zoon, broer en vriend George vredig thuis is gestorven tijdens de kerstperiode”, zegt zijn manager in een persbericht. “De familie vraagt dat hun privacy wordt gerespecteerd in deze moeilijke en emotionele tijden. Voorlopig wordt er geen verder commentaar gegeven.

In 2011 moest George Michael enkele optredens uitstellen toen hij behandeld moest worden voor een longontsteking. Na de behandeling deelde hij mee dat hij het toen bijna niet had overleefd. Dokters zouden toen een tracheotomie hebben uitgevoerd om zijn luchtwegen open te houden. Hij was toen een tijdlang buiten bewustzijn in het ziekenhuis.

Last Christmas

De zanger van Griekse afkomst, met als echte naam Georgios Kyriacos Panayiotou, werd in het noorden van Londen geboren. In de jaren tachtig werd hij bekend als de frontzanger van Wham!, het Brits popduo dat met 'Last Christmas' misschien wel het bekendste kerstnummer ooit maakte.

De groep stopte er in 1986 mee, en George Michael bracht in 1987 zijn eerste solo-album 'Faith' uit. Tijdens zijn muzikale carrière van bijna 40 jaar verkocht hij meer dan 100 miljoen albums.

Controversieel privéleven

Het privéleven van George Michael was allerminst onbesproken. Zo was hij in het begin van zijn carrière zeer onduidelijk over zijn seksuele geaardheid. Geruchten gingen dat de zanger een relatie zou hebben met actrice Brooke Shields. Ondertussen had hij al een vriend, zijn Braziliaanse stilist. Die overleed echter na een hersenbloeding in 1993, waarna Michael ‘Jesus to a Child’ schreef.

Op 7 april 1998 kwam de waarheid over zijn geaardheid aan het licht toen de zanger werd gearresteerd voor een “oneerbare daad” in een openbaar toilet in een park in Beverly Hills, Californië. De zanger kreeg voor zijn daad een boete en een taakstraf. Na het incident werd Michael opener over zijn geaardheid. Het werd bekend dat hij een relatie had met Kenny Goss sinds 1996.

De zanger heeft toegegeven dat hij drugs gebruikte. Zo werd hij in 2006 een aantal keer opgepakt, onder meer voor het bezit van cannabis. Ook de jaren daarop kwam hij geregeld in het nieuws met drugs- of alcoholgerelateerde feiten.

David Bowie, Prince en Leonard Cohen

In 2016 namen we afscheid van heel wat grote muzikale namen, ook David Bowie, Prince en Leonard Cohen stierven dit jaar.