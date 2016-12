Kamikaze blaast zich op met kind in armen in Bangladesh

Een vrouw gelieerd aan de moslimextremisten in Bangladesh heeft zaterdag haar explosievengordel tot ontploffing gebracht bij een politieoperatie in Dhaka. Het kind dat ze in haar armen droeg, raakte daarbij gewond en een andere activist werd gedood, zo heeft de politie gemeld.

“Twee extremisten werden gedood, onder wie een vrouw die haar explosievengordel activeerde”, zei de woordvoerder van de politie, Masudur Rahman. Op basis van tips hadden de veiligheidstroepen gedurende ruim twaalf uur een appartement in Dhaka omsingeld en schoten gewisseld met activisten die er zich verschanst hadden.

Volgens Rahman waren de twee activisten die het leven lieten, leden van de islamistische groep JMB (Jamayetul Mujahideen Bangladesh), die volgens de autoriteiten verantwoordelijk was voor de aanval met gijzeling op een café in Dhaka waarbij in juli 22 doden vielen, onder wie achttien buitenlanders.

JMB werd eind jaren 1990 opgericht en wil de islamitische wet opleggen in het seculiere Bangladesh.