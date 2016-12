Jongetje met beperking krijgt prachtgeschenk: bionische hand om zelf pakjes te openen

Brooklyn Brentnall-Croydon gaat een magische kerst tegemoet. Het vierjarige jongetje uit de Engelse stad Doncaster kreeg een bionische hand cadeau van een school waardoor hij op eigen kracht zijn pakjes zal kunnen openen.

Het jongetje werd geboren zonder linkerhand, maar wilde voor Kerstmis alsnog een fiets cadeau krijgen. Het was de aanleiding voor ouders Marie en Scott om op zoek te gaan naar iemand die een bionische hand voor hun zoon kon ontwikkelen. Uiteindelijk kwamen ze terecht bij de Shotton Hall Academy in Durham waar enkele experten de klus met plezier klaarden. “Het was een droom die uitkwam”, klinkt het bij de ouders.

In totaal heeft de school twee maanden gewerkt aan de bionische hand. “Nu Brooklyn twee handen heeft, denkt hij dat hij een superheld is”, vertelt Marie. “Hij kan oefent intussen om een kopje vast te houden en met wat geluk zal hij op Kerstdag met zijn fiets kunnen rijden. Dat zou onze kerst compleet maken.”