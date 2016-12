Bij een ongeval in Ham-sur-Sambre, in de provincie Namen, is zaterdagmiddag een driejarig kind om het leven gekomen. Dat is vernomen van het parket van Namen.

Een auto reed een straat in en sneed daarbij de weg af van een ander voertuig dat volgens een expert vrij vlug reed. Het kwam tot een botsing. In de tweede wagen zaten twee kinderen, hun moeder en haar broer die leerling-bestuurder is. Een van de kinderen overleed kort na het ongeval.