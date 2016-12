Skilift met 130 passagiers valt stil in Italië na hevige windstoten

Alle 130 mensen die zaterdag vastzaten in cabines van een kabelbaan in het noorden van Italië zijn uiteindelijk gered en veilig beneden geraakt. Een groot deel van hen moest wel kerstavond noodgedwongen doorbrengen in een cabine. De reddingsoperatie heeft enkele uren geduurd, melden de Italiaanse ordediensten zondagochtend.

De kabelbaan met twaalf plaatsen per cabine blokkeerde zaterdag rond 15.30 uur door een defect. Mogelijk was de hevige wind de oorzaak van het defect.

De reddingsoperatie kwam snel op gang, maar omdat er naar schatting 130 mensen vastzaten, duurde de operatie erg lang. De reddingswerkers slaagden erin de inzittenden te bevrijden via luiken boven in de cabines. Met touwen lieten ze hen zakken tot op de grond.

Volgens een verantwoordelijke van de reddingsoperatie verkeerde niemand in gevaar en waren de weersomstandigheden niet al te zwaar. "De wind was wel hevig maar niet te koud en de temperatuur was te verdragen", luidde het.

De kabelbaan in het ski- en wandelgebied Cervinia, niet ver van de Zwitserse grens en aan de zuidkant van de Matterhorn, verbindt Plan Maison op 2.550 meter met Cime Bianche Laghi op 2.800 meter.