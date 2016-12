Zo reageert moeder wanneer zoon na 5.000 km reizen onverwacht thuis komt voor kerst

Enda Conway had een serieuze verrassing in petto voor zijn moeder. Hij reisde maar liefst 5.000 kilometer vanuit San Francisco naar het Ierse dorpje Claremorris om samen met haar kerst te kunnen vieren. Een hartverwarmend filmpje op zijn Facebook-account toont hoe de eerste momenten van het weerzien verliepen.

Twee vliegtuigen, een trein en vijf taxi’s had Conway nodig om thuis te komen. En daar had hij alle reden toe: “Het was al vier maanden geleden dat ik mijn moeder had gezien. Toen ik vroeger nog in Dublin woonde, zag ik mijn moeder nog elke week”, vertelde hij aan Mashable. “En aangezien zij alleen woont, leken die vier maanden nog een stuk langer voor haar.”

Na een uur wachten in haar huis was het weerzien aangebroken, en dat ging vanzelfsprekend gepaard met veel verwondering bij de moeder. Sinds Conway de video online postte, hebben al ruim 30.000 mensen de beelden bekeken.