Warmste Week brengt recordbedrag van 7.802.913 euro op

De Warmste Week van Music for Life, de jaarlijkse benefietactie van Studio Brussel, heeft dit jaar maar liefst 7.802.913 euro opgebracht. Een recordbedrag. In totaal vonden er 6.195 acties plaats, goed voor meer dan duizend goede doelen.

Het recreatiedomein De Schorre in Boom was sinds vorige week zondag 8 uur het decor van Music for Life. Elke dag kwamen er tientallen mensen vertellen aan welk goed doel ze een bedrag hadden geschonken. In ruil daarvoor mochten ze een verzoekplaat aanvragen op de radio.

StuBru-presentatoren Eva De Roo, Linde Merckpoel en Bram Willems hebben elkaar daarbij zeven dagen lang afgewisseld, goed voor 154 uur radio.

“We wisten al dat Vlaanderen veel warmte kan geven, maar deze vloedgolf van warme emoties en solidariteit overtreft werkelijk al mijn stoutste verwachtingen”, zegt Studio Brussel-nethoofd Jan Van Biesen. “Dit is een ongezien signaal van hoop en verbondenheid van onze hele bevolking, en dat in een tijd waar angst en polarisatie vaak de agenda bepalen. Meer dan duizend Vlaamse vzw’s kregen tijdens de Warmste week de aandacht en de steun die ze verdienen voor het straffe werk dat zij het hele jaar door presteren. Op die manier kunnen we Kerst vieren met de trotse gedachte dat iedereen voor iedereen zal blijven zorgen.”

Warmathon Rivierenhof Foto: Kioni Papadopoulos

Warmathon

Tijdens de Warmste Week namen in totaal 36.571 mensen deel aan de Warmathon in de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden en in hoofdstad Brussel. Zij zamelden samen al lopend 415.710 euro in voor de meer dan duizend goede doelen van Music for life. De afgelopen week bezochten meer dan 60.000 mensen De Schorre in Boom om er te vertellen welk goed doel zij een warm hart toedragen en waarom. Dat leverde pakkende verhalen en momenten op die een grote indruk maakten op de presentatoren.

“Het is onmogelijk om te beschrijven hoe ontroerend de verhalen zijn die deze Warmste week elke dag opnieuw gekleurd hebben. De kracht van jong en oud die zich samen onvoorwaardelijk met hart en ziel inzetten, heeft ons echt geraakt. Fantastisch om te zien hoe iedereen in Vlaanderen voor iedereen zorgt! Zo wordt de week voor Kerst voor iedereen de week van de hoop”, klinkt het bij de drie presentatoren Linde Merckpoel, Eva De Roo en Bram Willems.