Aantal huisartsen blijft dalen terwijl bevolking toeneemt: vier probleemgebieden in Antwerpen

Deurne / Linkeroever / Berchem / Luchtbal-Rozemaai - Er blijft een groot tekort aan verpleegkundigen en artsen in Antwerpen. Dat blijkt uit de resultaten die zorgambassadeur Lon Holtzer verzamelde. In Antwerpen zijn vooral Deurne-Noord, Luchtbal, Linkeroever en Berchem-Noord probleemgebieden.

De vergrijzing van de artsen en de vervrouwelijking van de sector zijn twee belangrijke oorzaken voor het tekort aan artsen en verpleegkundigen in ons land en in de Antwerpse regio. Er gaan volgens zorgambassadeur Lon Holtzer de komende vijf tot tien jaar vier keer zoveel artsen met pen­sioen dan er nieuwe bijkomen.

De Vlaamse overheid geeft een premie aan huisartsen die zich in een prioritaire zone vestigen waar een tekort is aan huisartsen. De grens wordt gesteld op zones met minder dan 90 artsen per 100.000 inwoners. In Deurne-Noord zijn er amper 34 artsen per 100.000 inwoners. “Deurne-Noord haalt daarmee de tweede plaats van zones met het kleinste aantal artsen in Vlaanderen”, zegt beleidsmedewerker Stijn Vanholle bij Domus Medica, dat de belangen van huisartsen in Vlaanderen behartigt. “Het afgelopen jaar hebben we Deurne-Noord onder de loep genomen om te bekijken waarom daar zo weinig huisartsen zijn. De vergrijzing van de groep actieve artsen is een belangrijke oorzaak. De komende tijd zullen er heel wat dokters met pensioen gaan en dreigt het aantal artsen nog te dalen.”

Volgens Vanholle hebben pas afgestudeerde en jonge dokters geen interesse om in zones als Deurne-Noord te werken. “We stellen vast dat twee factoren erg belangrijk zijn voor jonge artsen bij de keuze van hun werkplaats. Ze werken eerst en vooral het liefst in een groepspraktijk waar ze kunnen samenwerken met en terugvallen op collega’s. Daarnaast is ook een georganiseerde wachtpost felbegeerd bij startende artsen.”

Volgens Vanholle zijn ook Luchtbal en Linkeroever probleemzones. “Op de Luchtbal is er interesse van dokters om zich in een groepspraktijk te vestigen, maar zij vinden geen geschikte locatie. Op Linkeroever ligt het probleem vooral bij het feit dat er geen wachtpost is.”

Berchem-Noord is de vierde probleemzone in Antwerpen. Het komende jaar wordt in samenwerking met de stad onderzocht welk probleem daar aan de basis ligt. Ook in de rest van Antwerpen dreigt op termijn een nog groter tekort. “Een belangrijke taak is nu de jonge artsen naar de stedelijke context krijgen”, stelt Vanholle.