Waarom syndici tien keer meer klachten krijgen met kerst

Syndici maken zich op voor een erg drukke kerstperiode. “Van verstopte toiletten over defecte liften, we verwachten tien keer meer telefoontjes dan anders”, zegt Hedwig Van Doninck van Jalo Beheer.

Syndici – mensen die in een appartementsgebouw instaan voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen – zien het aantal telefoontjes tijdens de feestdagen elk jaar stijgen. Ook dit jaar verwachten ze een resem telefoontjes. “We verwachten er tot veertig per avond”, zegt Hedwig Van Doninck van Jalo Beheer, die preventief een “waarschuwingsmail” stuurde naar enkele duizenden appartementsbewoners met tips over wat je beter níét doet.

Frietvet

“De meest voorkomende klacht gaat over verstopte leidingen”, zegt Van Doninck. “In de kleinste appartementen worden plots grote feesten georganiseerd. Die toiletten kunnen dat niet aan. En al zeker niet als ze frietvet door de leidingen gieten. Je zou denken dat mensen dat niet doen, maar niets is minder waar. Iemand zoeken die dat op 25 december wil komen repareren, is niet eenvoudig en vaak ook behoorlijk prijzig.”

Brandalarm

Ook het brandalarm gaat vaker af. “Mensen die het gebouw niet kennen vinden de lichtschakelaar niet en beginnen dan in het wilde weg op knoppen te drukken. Meestal bellen ze aan bij iedereen in het gebouw, maar soms drukken ze zelfs zonder het te beseffen op het brandalarm. We vragen de mensen dan ook om bezoekers zo veel mogelijk te begeleiden van de inkomhal tot aan hun voordeur, en omgekeerd.”