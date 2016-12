Mals Mandje bevat lekkere streekproducten

Malle - De toeristische dienst van Malle pakt uit met een nieuwe versie van het Mals Mandje. Het is een geschenkendoos gevuld met producten uit de eigen gemeente, waaronder uiteraard het trappistenbier van Westmalle.

Het Mals Mandje bestaat al langer, maar was aan vernieuwing toe: “Onze voorraad van 2500 exemplaren was na vijf jaar volledig uitverkocht. Vandaar dat we nu een nieuwe reeks verpakkingen lieten maken, die we dan zelf opvullen met de nodige streekeigen producten”, licht Valérie Konings van de gemeentelijke toeristische dienst toe.

In het Mals Mandje zitten uitsluitend Malse producten of producten die naar deze gemeente verwijzen. Zo mag de trappist van Westmalle mag natuurlijk niet ontbreken, net als een kelkglas van 17 centiliter zodat je van het lekkere bier kunt genieten. Daarnaast is het Mals Mandje gevuld met Ecover-handzeep, chocolade van het Chocoladehuisje, een pot chocopasta van Natra All Crump, een klein flesje citroenjenever Oostmals Drupke, een pot je honing en een zakje tornadokoekjes van bakkerij De Korenbloem. Ten slotte tref je er FairTrade-koffie in aan, omdat Malle een FairTrade-gemeente is.

De Nieuwe Malse Mandjes werden voorgesteld door de broertjes Jules (5) en Mil (7) Otten en hun buurjongetjes Oskar (4) en Lukas (6) Weymans. “De vier vriendjes namen enige tijd geleden aan een middeleeuws spel in het Kasteel de Renesse in Oostmalle. Ze mochten poseren voor een foto, die nu afgebeeld staat op de verpakking van het Mals Mandje”, leggen de respectieve mama’s Katleen Lenaerts en Katrien Van Den Bergh uit.

De prijs van een Mals Mandje bedraagt 25 euro. Uitsluitend te verkrijgen bij de dienst Toerisme, Antwerpsesteenweg 246 in Westmalle.

Info: 03.310.05.14 of toerisme@malle.be

Lees het hele verhaal maandag in Gazet van Antwerpen – editie Noord