Berchem -

Er waren zaterdag opvallend meer klanten bij de traiteurs in onze stad. Bij Traiteur Bousez in Berchem bijvoorbeeld was het extra druk. Niet door het grote aantal bestellingen want dat zijn ze er al gewen. Maar wel omwille van de last minute gerechten die mensen nog graag zouden bestellen. Er zijn ook klanten die zelfs nog snel binnenkomen om een heel menu in elkaar te steken.