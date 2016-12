Joachim Van Damme kruipt uit het dal: “Van een lijntje coke ga je niet beter shotten”

“In die koekskesfabriek wier ik gewoen zot!” Getekend Joachim Van Damme (25), die begin dit jaar werd geschorst voor cocaïnegebruik en gedwongen tot een ander leven. Maar kijk, na enkele donkere maanden zit hij weer vol goeie moed. Dankzij vriendin Carolien en hun dochtertje Faye mikt hij toch weer op het profvoetbal – zijn “enige uitweg”. Een openhartige kerstmonoloog.

“Toen ze me na de match in Westerlo zeiden dat ik moest plassen, had ik totaal geen schrik. Het was een week ervoor gebeurd. Toen ik ’s nachts thuiskwam, dacht ik wel: dju, toch eens opzoeken. ...