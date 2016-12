Anis Amri antwoordde rustig op vragen politie, tot hij plots zijn pistool trok

Anis Amri, de vermoedelijke dader van de aanslag in Berlijn, is donderdagnacht uitgeschakeld in Milaan. Toen had hij er al een lange tocht op zitten, nadat hij enkele dagen eerder gevlucht was uit Berlijn. Maar wat speelde er zich precies af tijdens de laatste minuten voor het fatale schot? Een reconstructie.

De Tunesiër Anis Amri (24) maakte na de aanslag in Berlijn vermoedelijk dankbaar gebruik van de chaos die ontstaan was, waardoor hij het op een lopen kon zetten. De vermoedelijke dader was lang vogelvrij, zeker omdat de politie eerst een verkeerde verdachte vast had. Later bleek die 23-jarige Pakistaan onschuldig te zijn.

De tocht

Cristian Movio werd neergeschoten door Anis Amri. Foto: AFP

Het is nog niet duidelijk hoe Amri kon wegvluchten uit Duitsland, maar volgens de Franse krant 'Journal du Dimanche' kocht Anis Amri zijn treinticket voor Italië donderdag in Lyon. Daar reisde hij door naar Chambéry, in de Franse Alpen, waar hij om 17.15 uur de trein nam richting Milaan.

In Turijn stapte hij over op een regionale trein, en kwam uiteindelijk rond 1 uur 's nachts aan in het hoofdstation van Milaan. In beide treinstations werd hij nog gefilmd door bewakingscamera's. "Amri was op alle bewakingsbeelden alleen te zien", zo citeert de Itliaanse krant 'Corriere della Sera' een bron binnen de antiterreurafdeling van de Italiaanse politie.

Nog volgens diezelfde krant nam Amri in Milaan een bus, waarmee hij een tiental kilometer doorreisde naar Sesto San Giovanni, een voorstad ten noordoosten van Milaan.

Amri kon dus ongestoord enkele grenzen oversteken, ook al stond de man internationaal geseind. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken werd na de aanslag in Berlijn nochtans de veiligheid aan de grenzen met Duitsland, Luxemburg en Zwitserland verhoogd, bericht BFMTV.

De politiecontrole

Eenmaal in Sesto San Giovanni kregen enkele agenten Amri rond 3 uur ’s nachts in de gaten. Ze vonden het namelijk vreemd dat hij aan het rondzwerven was op een plaats die voor de rest volledig verlaten was.

Hij droeg volgens de politie een rugzak en een tas, met daarin tanpasta, een tandenborstel en scheerzeep. Hij zou ook meerdere broeken over elkaar gedragen hebben, waardoor hij eerder een dakloze leek die zich wou beschermen tegen de kou. Hij zou ook een heleboel geld bij zich gehad hebben, maar liefst 1.005 euro.

Wanneer Amri de agenten in de gaten kreeg, zou hij volgens 'Corriere della Sera' plots sneller beginnen te wandelen zijn. Voor de politie een duidelijk signaal om de man te benaderen.

- "Kunt u zich identificeren, meneer?", aldus de agenten

- "Ik heb geen papieren bij", antwoordde Amri

- "Vanwaar bent u dan afkomstig?", vroeg de politie vervolgens

- "Van Calabrië"

Tot dan toe zou Amri volgens de politie rustig meegewerkt hebben. Hij zette zelfs zijn tas en rugzak op de grond. Maar plots trok hij uit zijn tas een pistool, waarmee hij agent Cristian Movio neerschoot.

In een snelle reactie kon Luca Scatà, de collega van Movio, met twee geweerschoten Amri uitschakelen. De Tunesiër kreeg onder meer een fataal schot in zijn borstkas. Nog volgens de krant La Repubblica zou hij niet onmiddellijk gestorven zijn, en zouden de agenten hem nog hebben geprobeerd te reanimeren.

Christian Movio (35), de agent die werd neergeschoten, lag even in het ziekenhuis met een schotwonde in zijn rechterschouder.. Luca Scàta, de man die het dodelijke schot loste, was amper een jaar in dienst bij de politie. Hij en zijn collega zijn intussen twee nationale helden geworden.

Amri uitgeschakeld, maar nog vele vragen

Enkele uren na de schietpartij werd zowel door Italië als Duitsland officieel bevestigd dat Anis Amri uitgeschakeld was. Daarmee is Duitsland ook zeker dat hun klopjacht van de hoofdverdachte van de aanslag in Berlijn achter de rug is.

Maar er resten de onderzoekers nog heel veel vragen. Heeft Amri de aanslag alleen gepleegd of kreeg hij hulp? Maakt hij deel uit van een terreurnetwerk? Op welke manier is hij in Lyon geraakt? Waarom ging hij precies naar Italië?

Het onderzoek wordt ondanks de viering van Kerst dit weekend alvast intensief voortgezet.