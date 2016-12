Al bijna een jaar alarmsignalen, en toch kon de dader zomaar toeslaan op de kerstmarkt

Het afgelopen half jaar kreeg Duitsland meer dan één alarmsignaal binnen over mogelijke aanslagen. Zo schreef een gedetineerde afgelopen zomer al een brief naar zijn advocaat dat het “eind december zou rammelen in München en Berlijn”.

Een waarschuwing van Europol, de Verenigde Staten én zelfs een gedetineerde in eigen land. Het lijkt steeds duidelijker dat de Duitse veiligheidsdiensten goed op de hoogte waren van een nakende aanslag. Maar wanneer die precies zou plaatshebben, was vooralsnog niet duidelijk. Tot er maandag iemand toesloeg op een kerstmarkt in Berlijn.

Stephan V., een gedetineerde die in een gevangenis in de deelstaat Noordrijn-Westfalen verbleef, lichtte daarover afgelopen zomer nochtans zijn advocaat al in. “Eind december gaat het ‘rammelen’ in München en Berlijn”, schreef hij in een brief.

Hij ving dat nieuws op van vier medegevangenen, afkomstig uit Tunesië en Afghanistan. Het viertal zou openlijk sympathieën gekoesterd hebben voor Islamitische Staat. Dat schrijft de Duitse krant Bild.

Foto: AFP

Geen verdacht gedrag

De advocaat van Stephan V. stuurde de brief in augustus door naar Duitse veiligheidsdiensten, waarna de man verhoord werd. Tijdens die ondervraging gaf V. ook enkele namen, onder wie die van Anis Amri, de vermoedelijke dader van de aanslag in Berlijn. Die stond op dat moment al op een lijst van personen die grondig in de gaten werden gehouden.

Rond diezelfde periode werd Amri overigens uitgewezen naar Tunesië, omdat hij te gevaarlijk was. Hij verdween nadien, werd per toeval onderschept en kwam na twee dagen weer vrij. Sinds september werd de jongeman zelfs niet meer geschaduwd “omdat hij geen verdachte gedragingen meer vertoonde”.

En dat is heel vreemd, voor een man die zelfs door de Verenigde Staten op een zogenaamde “no fly”-lijst werd gezet. Dat wil zeggen dat Amri niet meer op een vliegtuig mocht stappen, wellicht omwille van zijn radicaal profiel.

Netwerk rond Abu Walaa

Bovendien hadden de Amerikaanse veiligheidsdiensten eerder al gesignaleerd dat de jongeman op internet had gezocht hoe hij een bom kon maken. Vanuit Tunesië kwam dan weer het bericht dat Amri minstens twee keer telefoneerde met IS-terroristen.

Ook in Duitsland had de jongeman contacten met IS-sympathisanten. Zo zou hij deel uitmaken van het terreurnetwerk rond de Iraakse prediker Abu Walaa, de vermeende nummer één van IS in Duitsland. Die zou de afgelopen jaren zo’n tiental jongeren hebben kunnen ronselen voor de terreurgroep.

Eén van hen liet in april nog een bom ontploffen tijdens een huwelijksfeest in de Duitse stad Essen. Een verdachte van die aanslag werd opgepakt en bekende later aan zijn advocaat dat er plannen waren voor een aanslag met een vrachtwagen.

De kans lijkt dus steeds kleiner dat Amri alleen gehandeld heeft, maar dat hij hulp en geld kreeg van de terreurcel rond Walaa.

Waarschuwing van Europol

Komt daarbij nog eens de informatie uit een recent rapport van Europol. Daarin staat duidelijk dat West-Europa een verhoogd risico loopt op aanslagen vanwege de nederlagen die IS in Irak en Syrië lijdt. Heel veel strijders keren terug en willen toeslaan in Europa. Niet alleen Frankrijk en België zouden daarbij een belangrijk doelwit zijn, maar ook Duitsland.

De aanslag in Berlijn kan dus allerminst een verrassing genoemd worden. Alleen was dus de vraag wanneer die precies zou plaatshebben.