Hoofdverdachte aanslag Berlijn doodgeschoten in Milaan

Anis Amri, de verdachte van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn, is bij een schietpartij in Milaan doodgeschoten. Dat bevestigen de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Marco Minniti en de Duitse procureur-generaal Peter Frank. De Italiaanse premier Paolo Gentiloni, die amper veertien dagen aan de macht is, heeft intussen met de Duitse bondskanselier Angela Merkel gebeld om haar te bevestigen dat Amri overleden is.

De schietpartij vond omstreeks 4 uur plaats in Sesto San Giovanni, een voorstad van Milaan. De politie hield Amri afgelopen nacht tegen tijdens een routinecontrole. De 24-jarige Tunesiër trok daarbij een wapen om op de agenten te schieten. Een politie-officier, die nog maar negen maanden in dienst was, schoot Amri dood. Eén agent raakte gewond aan de schouders maar verkeert niet in levensgevaar.

Volgens het Italiaanse persbureau Ansa komen de vingerafdrukken van de dode overeen met de vingerafdrukken die in Berlijn gevonden werden. Een woordvoerder van het Duitse parket zei desgevraagd door het Duitse persbureau DPA dat het onderzoek loopt en dat het in contact staat met de Italiaanse autoriteiten.

De verdachte was vanuit het Franse Chambéry per trein naar Turijn gereisd, aldus Alberto Nobili, hoofd van de Italiaanse terreurbestrijding. Daarop reisde de Tunesiër opnieuw met de trein door naar Milaan.

Lampedusa

Minister van Binnenlandse Zaken Marco Minniti Foto: REUTERS

“Amri was de meestgezochte man in Europa, en we hebben hem onmiddellijk kunnen identificeren en neutraliseren. Dat betekent dat onze veiligheid alvast prima werkt”, zei de binnenlandminister nog. “Onze agenten hebben uitzonderlijk goed werk geleverd.”

Een reporter van Deutsche Welle kon intussen de broer van Amri spreken. “We zijn in shock en de hele familie gaat door de hel. Verder geen commentaar”, klonk het.

Amri verbleef in 2011 al in Italië, waar hij samen met duizenden andere migranten arriveerde per boot. Ze verbleven een tijdje op het eiland Lampedusa. In totaal spendeerde hij drieënhalf jaar in zes verschillende gevangenissen, onder meer voor brandstichting in een asielcentrum.

Intussen is de Duitse politie vrijdag opnieuw een moskee in Berlijn binnengevallen waar de verdachte van een aanslag op een kerstmarkt is gezien, zo heeft een verslaggever van het Duitse persbureau DPA gezien. Meerdere mensen zijn uit het gebedshuis in een taxi geleid. De politie wilde geen uitleg geven.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: Photo News

Eerder vandaag maakte de politie van de Deenste stad Aalborg dat iemand Anis Amri daar gezien zou hebben. Er werd een zone afgesloten en de politie startte een onderzoek.