Hoofdredactrice Vogue Italië overleden

Franca Sozzani, de hoofdredacteur van de Italiaanse editie van Vogue is op 66-jarige leeftijd overleden in Milaan. De 'Italiaanse Anna Wintour' was al een jaar ziek en leed aan een zeldzame vorm van longkanker. "Dit is het meest verdrietige nieuws dat ik ooit heb moeten vertellen", schrijft Jonathan Newhouse, CEO van uitgeverij Condé Nast International in een ode aan haar op alle websites van Vogue.

Franca Sozzani (66) stond al sinds 1988 aan het hoofd van de Italiaanse Vogue. De tegenhanger van de Amerikaanse Anna Wintour valt al jaren op door haar modieuze en vooral kunstzinnige inbreng in het blad. Ook opvallende reportages over discriminatie, plastische chirurgie of huiselijk geweld verschenen dankzij haar in Vogue. Ze schreef zelf ook al verschillende boeken over mode, fotografie en design.



Waar ze nog het meest voor geprezen werd, is de 'Black Issue' van Vogue Italië uit 2008 dat exclusief en alleen maar prachtige en succesvolle zwarte vrouwen bracht. Een editie die trouwens in Amerika en het Verenigd Koninkrijk in 72 uur helemaal uitverkocht was.

Vorige maand kreeg Sozzani nog 'The Swarovski Award for Positive Change' voor het baanbrekende werk dat ze de afgelopen jaren heeft geleverd. De award bekroont mensen die een positieve boodschap uitdragen en alles in het werk zetten om dingen te veranderen.

"Het is een ongelofelijk verlies, voor Vogue, maar ook voor de hele fashionwereld. Voor alle mensen die ze inspireerde, voor alle lezers, fotografen, journalisten, fashion designers, en alle mensen die ze ooit heeft ontmoet.", schrijft Jonathan Newhouse, CEO en bestuursvoorzitter van uitgeverij Condé Nast International in een mooie ode aan haar op alle websites van Vogue.

Dat Sozzani zal gemist worden, is nu al duidelijk op sociale media. Donatella Versace, ex-hoofdredacteur van de Franse Vogue Carine Roitfeld of ook actrices Jessica Alba en Naomi Watts roemen de Italiaanse voor haar talent, en omschrijven haar overlijden als een heel groot verlies. Zelfs Kany West tweette over de Italiaanse hoofdredacteur.

