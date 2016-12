Deutsche Bank en Credit Suisse treffen miljardenschikking na verkoop toxische producten

Deutsche Bank heeft naar eigen zeggen een schikking getroffen met de Amerikaanse autoriteiten over de misstanden bij de verkoop van hypotheken. Het financiële concern liet in de nacht van donderdag op vrijdag weten dat er een akkoord is met het Amerikaanse ministerie van Justitie. Ook Credit Suisse een akkoord bereikt met de VS. De tweede bank van Zwitserland zal in totaal 5,3 miljard dollar (ruim 5 miljard euro) betalen.

Deutsche Bank betaalt een boete van 3,1 miljard dollar (2,96 miljard euro). Daarnaast stelt de bank een bedrag van 4,1 miljard dollar (3,92 miljard euro) ter beschikking voor verlichting van de hypotheken bij de Amerikaanse klanten.

De Amerikaanse autoriteiten stelden eerder dit jaar een boete van 14 miljard dollar voor om verdere vervolging af te kopen. Deutsche Bank wees die schikking af. De bank had voorzieningen ter waarde van ruim 6 miljard dollar getroffen in verband met de dreigende boete.

Deutsche Bank wordt er door de Amerikaanse overheid van beschuldigd in aanloop naar de financiële crisis van eind 2008 massaal hypothecaire leningen te hebben omgezet in complexe financiële investeringsproducten, er zich terdege van bewust dat die producten toxisch waren.

Het bedrag dat Credit Suisse zal betalen aan de VS valt uiteen in een boete van 2,48 miljard dollar en 2,8 miljard dollar voor schadevergoedingen aan klanten. De feiten vonden plaats van 2005 tot 2007. Credit Suisse zal voor de schikking een last van 2 miljard dollar voor belastingen in de boeken opnemen in het vierde kwartaal.

Nadat eerder al een reeks Amerikaanse banken was beboet, richten de Amerikaanse aanklagers zich nu op Europese banken. Naast Credit Suisse en Deutsche Bank zijn dat Royal Bank of Scotland, Barclays en HSBC.