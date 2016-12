Sterrenzaak Dôme: “Het is mooi om in schoonheid te stoppen”

Julien Burlat en Sophie Verbeke: “Er is nog geen overnemer. Maar aangezien we het pand zelf huurden, is het niet aan ons om een nieuwe huurder te vinden.” Foto: Patrick De Roo

Antwerpen 2018 - Na vijftien jaar valt het doek voor sterrenzaak Dôme. Voor zaakvoerders Sophie Verbeke en Julien Burlat breekt de tijd aan voor iets nieuws. “Het was geen berekend afscheid, maar een beslissing van het buikgevoel.”

Heel wat vaste bezoekers boekten de afgelopen weken een tafeltje bij Dôme - goed voor één ster bij Michelin - in de Grotehondstraat. Allen wilden ze persoonlijk afscheid komen nemen van uitbaters Sophie Verbeke en Julien Burlat.

“De afgelopen maand waren zowel onze diners als onze lunches volledig volzet”, zegt de Franse restauranthouder. “Iedereen wou nog een praatje slaan en polsen naar onze toekomstplannen. Vermoeiend, maar tegelijk enorm hartverwarmend. De herinneringen die onze gasten koesteren, doen goed aan het hart.”

De afgelopen jaren plooiden ze zich van ’s middags tot ’s nachts dubbel voor hun gasten. “Het was geen berekend afscheid, maar een beslissing van het buikgevoel”, zegt Sophie. “Aan onze klanten leggen we het vaak uit met een mooie Franse zinsnede: On va quitter avec plaisir, avant que le plaisir nous quitte. We nemen met plezier afscheid, voor het plezier van ons afscheid neemt.”

Drie kinderen

Toch zullen de zaakvoerders niet meteen in een zwart gat vallen. Ze behouden hun bistro Dôme sur Mer en twee Domestic-bakkerijen (in de Steenbokstraat en de Lange Gasthuisstraat). Die laatste, nog maar pas open, willen ze finetunen en uitbouwen. “Boven die zaak willen we een theesalon inrichten”, zegt Julien. “Verder ga ik mijn activiteiten als consultant voor de hotelindustrie opdrijven en hoop ik ook wat meer tijd te kunnen vrijmaken voor onze drie kinderen.”

De laatste weken begint Julien meer en meer te beseffen dat hij zijn sterrenzaak zal missen. Een gevoel waar ook Sophie een beetje mee worstelt. “We zijn er nog altijd van overtuigd dat we de juiste keuze hebben gemaakt, maar behouden wel geweldige herinneringen”, zegt ze. “Momenteel worden we verwend met goede reacties, maar we beseffen dat we na Nieuwjaar een kleine weerslag kunnen krijgen.”

Overnemers zijn er nog niet. “Eén koppel was heel geïnteresseerd, maar haakte in laatste instantie af”, zegt Julien. “Ik begrijp het niet zo goed, want de ligging is ideaal en onze zaak draaide nog altijd erg goed. Maar aangezien we het pand zelf huurden, is het niet aan ons om een nieuwe huurder te vinden.”