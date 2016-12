Nieuwe erfenisregeling moet familieruzies vermijden na schenkingen

De kans op een onaangename verrassing bij schenkingen aan erfgenamen slinkt. In het nieuwe erfrecht zullen alle schenkingen voortaan in waarde gebeuren, ook als het om onroerend goed gaat. Situaties waarbij mensen geschonken goederen jaren na datum moeten “teruggeven”, zullen daardoor niet meer voorvallen, beklemtoont CD&V-Kamerlid Sonja Becq. De nieuwe regelgeving, die vermoedelijk midden volgend jaar ingaat, biedt ook veel meer mogelijkheden.

Wie iets wil nalaten, kan al tijdens zijn leven een voorschot op zijn erfenis schenken aan een erfgenaam. Na het overlijden moet die schenking uiteraard in rekening gebracht worden bij de totale verdeling van de nalatenschap.

In het huidige erfrecht geeft dat soms echter nog nare verrassingen. Denk bijvoorbeeld aan twee kinderen, waarvan de ene 300.000 euro cash krijgt en de andere een onroerend goed ter waarde van 300.000 euro. Is dat laatste op het moment van overlijden in waarde gestegen, dan zal die nieuwe waarde meegenomen worden in de berekening. Daardoor zal het tweede kind een kleiner deel krijgen van het resterende deel van de erfenis.

Net daarom komt er nu een uniforme regel, verduidelijkt Becq. “Zowel voor roerende als onroerende goederen zal dit voortaan gebeuren in waarde en niet meer in natura, volgens de waarde op de dag van de schenking. De nieuwe eengemaakte regel maakt het mogelijk dat de begunstigden van de schenking het geschonken goed - zoals een huis - voortaan kunnen behouden, mits een vergoeding van de waarde aan de andere erfgenamen.”

“Met de overstap naar een uniform erfrecht in waarde, volgen we de internationale trends”, bevestigt ook minister van Justitie Koen Geens.

Meer mogelijkheden

De hervorming van het erfrecht leidt ook tot meer mogelijkheden. “Het vrij te besteden deel wordt in de toekomst altijd de helft van de nalatenschap, zelfs als er meerdere kinderen zijn”, zegt Kamerlid Carina Van Cauter (Open VLD) in Het Laatste Nieuws. “Dat biedt mogelijkheden om pluskinderen (stiefkinderen, nvdr.) te laten delen of zorgkinderen wat meer te geven.”

Iemand die geen kinderen heeft, zal ook zijn ouders kunnen onterven, zodat zijn of haar partner “niet in de kou komt te staan”. “Een stiefmoeder zal dan weer uitgesloten kunnen worden van het vruchtgebruik over ­oudere schenkingen. En om onaangename verrassingen bij een schenking te vermijden, wordt de waarde van een on­roerend goed voortaan bepaald op het moment van de schenking, niet bij overlijden.”

Dankzij de nieuwe erfovereenkomst zal het ook bij leven al mogelijk zijn om een ­allesomvattende deal te sluiten met al je erfgenamen die ook na je overlijden blijft gelden, aldus Het Laatste Nieuws.

