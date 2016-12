Kerststal met muziekdoos

Essen - Nu de kerststallen weer in het straatbeeld opduiken, valt het op dat her en der in onze regio ook zeer 'kunstzinnige' interpretaties van de Heilige Familie staan. Maria en Jozef hebben veel verschillende gezichten, het ene al meer geslaagd dan het andere.

Ook dit jaar kan de kerststal in Wildert weer rekenen op veel bezoekers. Die komen maar al te graag een kijkje nemen in de stal met levende dieren voor de kerk van Sint-Jan Baptist in de Sint-Jansstraat. Vorig jaar vond hier nog een grote kerststallententoonstelling plaats, maar die gaat om organisatorische redenen dit jaar niet door. Toch is het ook hier genieten van een heerlijke ouderwetse kerstsfeer. Bij de kerststal bevindt zich immers een muziekbox. Wie daar een halve euro insteekt, wordt even ondergedompeld in kerstmuziek. U hoort er traditionele klassieke kerstdeuntjes. Meezingen is niet verboden.