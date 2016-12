Ezel Lena is lokale beroemdheid

Kalmthout - Nu de kerststallen weer in het straatbeeld opduiken, valt het op dat her en der in onze regio ook zeer 'kunstzinnige' interpretaties van de Heilige Familie staan. Maria en Jozef hebben veel verschillende gezichten, het ene al meer geslaagd dan het andere. En dan zijn er natuurlijk ook nog de os en de ezel.

Ezel Lena staat voor het vierde jaar op rij in de mooie kerststal van de Landelijke Gilde. De stal staat opgesteld voor het gemeentehuis en krijgt dus veel bezoekers. De ezel is wereldberoemd in Kalmthout en de kinderen zijn gek op hem. Lena is vier jaar en de dochter van ezel Klaartje, die zelf jarenlang met kerst in de stal mocht staan.

“De stal staat al voor het elfde jaar voor het gemeentehuis van Kalmthout en blijft er staan tot 8 januari. Naast Lena staan er ook nog twee schaapjes en kippen. Elke ochtend en avond worden de dieren verzorgd door Jos Arnouts en Valeer Van den Eynde van de Landelijke Gilde. De kerstmuziek in de stal zorgt voor een stemmige en warme sfeer. De kerststal zelf is elf jaar geleden gemaakt door de Landelijke Gilde.

Wandeling

Vanavond (23 december) organiseert de Landelijke Gilde een kerstwandeling. De wandeling start aan de stal in Heuvel 51 in Kalmthout en is ongeveer 8 kilometer lang. Bij aankomst wordt u getrakteerd op een drankje en worstenbrood. Vooraf inschrijven is niet nodig. U vrije gift, evenals de opbrengst van het offerblok in de kerstal, wordt geschonken aan DVC Sint Jozef en Kon Tiki. Iedereen is welkom.